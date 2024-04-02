02 апреля 2024, 12:18

Пациента с множественными переломами после падения кирпичной стены спасли в Волоколамске

Медиасток.рф
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Мужчина 36 лет поступил в приемное отделение Волоколамской больницы в тяжелом состоянии. Оказалось, что во время строительства дома на него упала кирпичная стена.

После обследования врачи диагностировали у пациента множественные переломы костей таза, закрытый перелом лодыжки со смещением и ушиб передней брюшной стенки.

«Мы впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа», - рассказал заведующий отделением сочетанной травмы Василий Козлов.

Благодаря современному оборудованию, волоколамские врачи теперь смогут выполнять подобные вмешательства на регулярной основе.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо. После реабилитации его выписали на амбулаторное лечение.

В Минздраве Подмосковья напомнили, что в Волоколамской больнице недавно открыли кабинет лечебной физкультуры в реабилитационном отделении. Он создан для восстановления пациентов после травм и перенесенных операций на костях, мышцах и сухожилиях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Благоустройство Андрей Воробьев Рейтинги Минстрой Подмосковья
02 апреля 2024, 13:25
Подмосковье получило 8 наград на Всероссийской олимпиаде школьников по немецкому языку
Взлет
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Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку прошел в Самаре. Восемь участников из Подмосковья вошли в число призеров конкурса.

В пресс-службе министерства образования Московской области рассказали, что в число призеров вошли ребята из Реутова, Королева, Мытищ, Подольска, Истры, Коломны, Дмитровского и Раменского городских округов.

Все участники заключительного этапа из Подмосковья получат денежные призы. Победителям полагается выплата в размере 500 тысяч рублей, призерам - по 300 тысяч рублей. Остальные участники получат по 100 тысяч рублей.

На счету команды Подмосковья уже 109 дипломов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы.

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Награды Школьники Минобразования Подмосковья
02 апреля 2024, 13:25
Контроль за электроснабжением в школах Подмосковья усилят в дни ЕГЭ
Мособлэнерго
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Компания «Мособлэнерго» обеспечит подмосковные школы надежным электроснабжением в дни проведения ЕГЭ. Для этого отменили все ремонтные работы на объектах, снабжающие учебные заведения, до 22 апреля.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, сотрудники компании осмотрели линии электропередачи и подстанции, подготовили передвижные дизельные электростанции и провели инструктаж для выездных бригад. Кроме того, в компании предприняли дополнительные меры по пожарной и антитеррористической безопасности объектов.

В ведомстве добавили, что в досрочном периоде сдачи ЕГЭ принимают участие экстерны и школьники, которые успели освоить индивидуальный план, а также студенты колледжей и техникумов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Школы Электричество
02 апреля 2024, 13:13
Выставка картин художника Игоря Урмина начнется в Наро-Фоминске 5 апреля
Картинная галерея Игоря Урмина
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Дворец культуры «Звезда» в Наро-Фоминском городском округе пригласил на выставку живописи Игоря Урмина. Экспозиция откроется 5 апреля, об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Игорь Урмин состоит в Союзе художников России с 1966 года. Его работы хранятся не только в российских и зарубежных музеях, но и в частных коллекциях.

Выставка завершится 16 апреля. Узнать об экспозиции больше можно на сайте дворца культуры «Звезда». Здесь регулярно проводятся театрализованные представления, концерты и творческие вечера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Выставки Художники
02 апреля 2024, 13:13
Подмосковье выделит около 115 миллионов рублей на создание мультимедийных библиотек в 2024 году
Unsplash
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Новый цифровой сервис, позволяющий заказать книги в любой библиотеке Подмосковья, запустили в марте. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что библиотеки совершенствуются — они становятся интересными для молодежи.

Сейчас в Московской области работает 825 библиотек. В этом году Подмосковье направит около 115 миллионов рублей на создание модульных библиотек, главная черта которых - мультимедийность. Такие учреждения появятся в Лыткарине, Пушкино, Серпухове Рузе и других округах.

Модульные библиотеки - это не просто книгохранилище, а место притяжения культурной жизни города, некое арт-пространство, где проходят презентации книг, выставки и показы фильмов.

Сейчас жители Московской области могут воспользоваться цифровым сервисом. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале biblio.mosreg.ru и получить электронный читательский билет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги Мособлдума

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