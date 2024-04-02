Пациента с множественными переломами после падения кирпичной стены спасли в Волоколамске

Читайте нас в:

После обследования врачи диагностировали у пациента множественные переломы костей таза, закрытый перелом лодыжки со смещением и ушиб передней брюшной стенки.

«Мы впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа», - рассказал заведующий отделением сочетанной травмы Василий Козлов.

Благодаря современному оборудованию, волоколамские врачи теперь смогут выполнять подобные вмешательства на регулярной основе.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо. После реабилитации его выписали на амбулаторное лечение.

В Минздраве Подмосковья напомнили, что в Волоколамской больнице недавно открыли кабинет лечебной физкультуры в реабилитационном отделении. Он создан для восстановления пациентов после травм и перенесенных операций на костях, мышцах и сухожилиях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».