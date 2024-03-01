Пациента с литром гноя в легких спасли в больнице Долгопрудного

Читайте нас в:

Заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин рассказал, что мужчине в экстренном порядке провели дренирование плевральной полости и извлекли почти литр гноя.

«После пациенту была проведена антибактериальная терапия. Спустя пару дней лечения у пациента наблюдалась положительная динамика», - указал Сергей Лисин.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и идет на поправку благодаря усилиям медицинских специалистов больницы в Долгопрудном.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье сделает упор на развитие здравоохранения в 2024 году. Так, при поддержке президента России в регионе поострят большой современный госпиталь в Балашихе, рассчитанный на 1,2 тысячи коек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».