Пациента с гематомой головного мозга после падения на льду спасли в больнице Долгопрудного

Когда пострадавший очнулся после падения, у него появились судороги и рвота. Обследование выявило гематому головного мозга, а также перелом правой височной кости с переходом на теменную.

«Пациента экстренно направили в операционную. Провели декомпрессивную трепанацию черепа и удалили острую гематому. После операции мужчина находился под усиленным наблюдением в палате интенсивной терапии отделения реанимации, а затем его перевели в палату нейрохирургического отделения», - рассказал нейрохирург Долгопрудненской больницы Шамиль Сагариев.

Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии и в скором времени будет выписан на амбулаторное лечение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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