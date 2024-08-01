Оздоровительные центры Подольска приняли более 1600 детей с начала лета

Часть детей отправилась в комплекс «Литвиново» в Наро-Фоминске. Это подольские ребята из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также те, чьи отцы защищают Родину в зоне специальной военной операции.

Также почти 150 человек получили бесплатные путевки в «Золотой колос» на берегу Черного моря. Более трех тысяч младших школьников посещали лагеря с дневным пребыванием. Они работают на базе общеобразовательных организаций. А старшие ребята продолжают трудиться в бригадах округа.

Кроме того, накануне в Подольске отметили 65-летие со дня основания детско-юношеского оздоровительного центра «Родина». Поздравили учреждение сотрудники комитета по делам молодежи округа.

Юбилей отметили торжественной линейкой, танцевальным флешмобом, пенной вечеринкой и дискотекой. Для детей провели ярмарку, интерактивные игры, конкурсы и танцы. Каждый мог угоститься сахарной ватой, мороженым и блинами с чаем.

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