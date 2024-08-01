01 августа 2024, 12:42

Оздоровительные центры Подольска приняли более 1600 детей с начала лета

Пресс-служба администрации
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Более полутора тысяч детей отдохнули в Подольске за два летних месяца. Детей развлекали в оздоровительных центрах и лагерях с дневным пребыванием.

Часть детей отправилась в комплекс «Литвиново» в Наро-Фоминске. Это подольские ребята из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также те, чьи отцы защищают Родину в зоне специальной военной операции.

Также почти 150 человек получили бесплатные путевки в «Золотой колос» на берегу Черного моря. Более трех тысяч младших школьников посещали лагеря с дневным пребыванием. Они работают на базе общеобразовательных организаций. А старшие ребята продолжают трудиться в бригадах округа.

Кроме того, накануне в Подольске отметили 65-летие со дня основания детско-юношеского оздоровительного центра «Родина». Поздравили учреждение сотрудники комитета по делам молодежи округа.

Юбилей отметили торжественной линейкой, танцевальным флешмобом, пенной вечеринкой и дискотекой. Для детей провели ярмарку, интерактивные игры, конкурсы и танцы. Каждый мог угоститься сахарной ватой, мороженым и блинами с чаем.

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Подольск Дети Детские лагеря
01 августа 2024, 14:18
Федор Фроловский из Подмосковья установил рекорд на Чемпионате МЧС России
Главное управление МЧС России по Московской области
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Первенство и Чемпионат МЧС России по пожарно-спасательному спорту начался в Йошкар-Оле 31 июля. В первом виде программы — штурмовой лестнице — новый рекорд страны установил участник из Подмосковья.

В финальном забеге у юношей старшей возрастной группы победу одержал представитель Московской области Федор Фроловский. На высоту второго этажа он забрался за 10.06 секунды - это новое высшее достижение России.

После первого дня команды юношей и девушек Московской области, а так же взрослых участников из Подмосковья занимают первые места.

Соревнования продлятся до 3 августа.

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Спортсмены
01 августа 2024, 14:15
Подмосковье нарастило объем выпуска обуви на 74% за год
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Производство обуви выросло в Подмосковье за полгода более чем на 74% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Рост показали и другие отрасли, рассказали в Мининвесте.

Как рассказала заместитель председателя правительства - глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева, в целом производство изделий из кожи в регионе выросло более чем в 1,5 раза.

«За отчетный период подмосковные предприятия, занятые в обувной промышленности, значительно увеличили объемы выпуска продукции. Производство обуви выросло на 74,2%, при этом в целом производство кожи и изделий из кожи увеличилось более чем в 1,5 раза - на 53,5%», - отметила она.

Рост показали и другие отрасли промышленности. Так, за полгода на 16,3% вырос выпуск одежды, а предприятия по отделке тканей нарастили объемы на 49,8% Узнать больше о состоянии подмосковной промышленности можно по ссылке.

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Заводы Промышленность
01 августа 2024, 14:07
Глава Подольска поздравил вошедших в топ-100 региона учителей округа
Пресс-служба администрации
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Четыре педагога из Подольска вошли в топ-100 учителей Московской области. Они получат премию по 100 тысяч рублей от губернатора региона.

Лучшими стали учителя истории и обществознания школ № 34 и гимназии № 3 Олег Деревянко и Александр Меньшиков. Также в рейтинг вошли учитель информатики школы № 6 Алексей Гусаков и учитель математики лицея № 23 Мария Ткаченко.

Педагогов поздравил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

«Каждый учитель - настоящий фанат своего дела. Все являются обладателями различных наград, призерами профессиональных конкурсов, участниками региональных и всероссийских конференций. Но самое главное - их искренне любят ученики, и это главный показатель профессионализма наших преподавателей», - сказал глава муниципалитета Григорий Артамонов.

Отметим, что также учителя получат по 100 тысяч рублей в качестве премии от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Подольск Учителя
01 августа 2024, 13:47
Жителям Подмосковья напомнили порядок смены радиаторов отопления
Unsplash
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С приближением отопительного сезона жители задумываются о необходимости заменить радиаторы отопления в своих квартирах. А когда лучше проводить замену — летом или зимой? В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона напомнили, что каждая отопительная система проектируется индивидуально, поэтому важно выбирать радиаторы, соответствующие проектной документации.

В министерстве подчеркнули, что в случае, если радиаторы начинают протекать, замену нужно провести незамедлительно, закрыв радиаторный кран и обратившись в управляющую организацию. Плановую же замену рекомендуют доверить профессионалам, чтобы избежать ошибок. Отмечается, что срок службы радиаторов в среднем составляет 25 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах постройки почти 40 километров теплосетей в Солнечногорске до конца 2024 года.

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Отопление

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