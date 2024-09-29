Овощные наборы передали 200 одиноким пенсионерам в Дмитрове

Благотворительную акцию проводят совместно с аграриями. «Борщевые» наборы получили 200 пенсионеров, которые состоят на учете в Окружном управлении социального развития № 23 Министерства социального развития Московской области и находятся на обслуживании в Дмитровском комплексном центре социального обслуживания населения.

Более девяти тонн предоставили ООО «Дмитровские овощи» и ООО «МосАгроФуд-Д». В составе 45-килограммового набора - 25 килограммов картофеля, 10 килограммов капусты и по пять килограммов свеклы и моркови.

«Заботиться о тех, кто в этом по-настоящему нуждается, - наша первоочередная задача. Я рад, что дмитровские аграрии не только самые передовые в Подмосковье, но и самые неравнодушные - предприятия „Дмитровские овощи“ и „МосАгроФуд-Д“ откликнулись и поделились урожаем», - прокомментировал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Студенты-волонтеры из Дмитровского техникума доставили овощи, а молодежное движение «FastCarsDmitrov», мотоклуб «Ночные волки», члены организации «Боевое братство» и служба благоустройства предоставили транспот.

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