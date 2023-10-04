Овощехранилище на 10 тысяч тонн в Талдоме введут в эксплуатацию в начале 2024 года

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«На полях агрофирмы в Дмитровском и Талдомском округах уже собрали 55 тысяч тонн картофеля, 25 тысяч тонн овощей (свекла, капуста, морковь, лук, салат) и 14,2 тысячи тонн зерновых. Объемы урожая ежегодно растут, и есть необходимость в новых овощехранилищах», - рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

В агрофирмы есть шесть овощехранилищ на 23 тысячи тонн. В новый проект в Талдоме вложат около 500 миллионов рублей.

В планах у компании построить систему хранилища общей мощностью более 10 000 тонн хранения в Дмитрове в 2024–2026 годах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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