Овощехранилище на 10 тысяч тонн в Талдоме введут в эксплуатацию в начале 2024 года
Агрофирма «Бунятино» построила овощехранилище на 10 тысяч тонн урожая в Талдомском городском округе. Его планируют ввести в эксплуатацию в начале следующего года. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На полях агрофирмы в Дмитровском и Талдомском округах уже собрали 55 тысяч тонн картофеля, 25 тысяч тонн овощей (свекла, капуста, морковь, лук, салат) и 14,2 тысячи тонн зерновых. Объемы урожая ежегодно растут, и есть необходимость в новых овощехранилищах», - рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.
В агрофирмы есть шесть овощехранилищ на 23 тысячи тонн. В новый проект в Талдоме вложат около 500 миллионов рублей.
В планах у компании построить систему хранилища общей мощностью более 10 000 тонн хранения в Дмитрове в 2024–2026 годах.
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