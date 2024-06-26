Ответственность за нападения собак ужесточат в Подмосковье

Не все владельцы соблюдают правила выгула собак, что иногда приводит к печальным последствиям. Бывает, что животные нападают на сородичей, причиняя им вред, случаются нападения и на людей. По данным подмосковного Роспотребнадзора, в прошлом году в регионе зафиксировали 7074 случая укуса жителей домашними питомцами, которых выгуливали без поводка и намордника.

Уже завтра на заседании Мособлдумы рассмотрят инициативу, направленную на усиление контроля за выгулом собак. Ответственность владельцев домашних животных усилят.

Подробнее о нововведениях расскажут на сайте Минсельхозпрода.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».