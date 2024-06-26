26 июня 2024, 17:53

Ответственность за нападения собак ужесточат в Подмосковье

Медиасток.рф
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Инициативу по усилению контроля за выгулом собак рассмотрят на ближайшем заседании Мособлдумы. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Не все владельцы соблюдают правила выгула собак, что иногда приводит к печальным последствиям. Бывает, что животные нападают на сородичей, причиняя им вред, случаются нападения и на людей. По данным подмосковного Роспотребнадзора, в прошлом году в регионе зафиксировали 7074 случая укуса жителей домашними питомцами, которых выгуливали без поводка и намордника.

Уже завтра на заседании Мособлдумы рассмотрят инициативу, направленную на усиление контроля за выгулом собак. Ответственность владельцев домашних животных усилят.

Подробнее о нововведениях расскажут на сайте Минсельхозпрода.

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Собаки Животные
26 июня 2024, 18:28
Спортивные мастер-классы провели для участников «Активного долголетия» в Шатуре
Министерство социального развития Московской области
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Мастер спорта по самбо и дзюдо Сергей Жуков провел зарядку для участников «Активного долголетия». Мероприятие прошло в Шатурском парке имени Гагарина. Для членов клеба также провели мастер-классы, игры и концерт.

В Министерстве социального развития Московской области уточнили, что все участники были в прекрасном настроении, радостно провели время и получили заряд бодрости.

На празднике также выступили артисты художественной самодеятельности в Шатуре - участники проекта «Активное долголетие в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Активное долголетие Парки
26 июня 2024, 18:14
Авиамоделисты из Химок стали призерами межрегиональных соревнований
Администрация г.о. Химки
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Межрегиональные соревнования среди авиамоделистов в классе моделей воздушного боя F-2D прошли в Химках. Их посвятили известному деятелю в области ракетостроения Валентину Петровичу Глушко. Участие в турнире приняли 57 экипажей из 11 регионов России.

Призовые места среди юниоров поделили химчане Давид Абрамов и Константин Кошев. Среди взрослых третье место заслужили Даниил Кривенко и Давид Абрамов. Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» стали призерами командной программы соревнований.

«Эти соревнования собрали лучших спортсменов из разных уголков нашей страны. Большая гордость берет за наших! Местные ребята крайне достойно проявили себя и отстояли честь нашего округа!», - отметил муниципальный Владимир Суслов.

Этот турнир проводится в Химках ежегодно. Куратором соревнований является научно-производственное объединение «Энергомаш», оно же обеспечило финансовую поддержку.

Напомним, что ученики «Интеграла» трижды занимали призовые места на всероссийском турнире по авиамодельному спорту в Тольятти.

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Спортсмены Химки Россия
26 июня 2024, 18:13
Реконструкторы из деревни Ивашево выступили на фестивале «Времена и эпохи»
Военно-исторический клуб «ЗАЛПЪ
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Участники военно-исторического клуба «ЗАЛПЪ» представили гвардейскую французскую артиллерию в исторической реконструкции «Взятие Парижа 1814» на фестивале «Времена и эпохи». Клуб уже 10 лет существует при Троицком храме деревни Ивашево в Богородском округе.

Реконструкторов из Богородского округа часто приглашают на исторические фестивали. Последний из них прошел Москве.

«Исторические битвы демонстрировались на протяжении пяти дней с 12 по 16 июня в московском парке „Митино“. С утра работают интерактивные площадки. Наши ребята, и я рассказывали и показывали принципы действия артиллерии эпохи Наполеона. Гости, в особенности дети, с огромным интересом пробовали сами зарядить пушку, поднести фитиль, дождаться хлопка „выстрела“. Ежедневно ровно в полдень проходил совместный парад русских и французских войск через Триумфальную арку - копию парижской. Вечером реконструированные сражения», - рассказал руководитель клуба «ЗАЛПЪ» Алексей Павлов.

Также 21 июля в деревне Ивашево Богородского округа прошло театрализованное мероприятие «Богородский уезд - родина партизанского движения». Клуб «ЗАЛПЪ» вместе с коллегами - реконструкторами из Павловского-Посада разыграл постановку изгнания французов из России в Отечественной войне 1812 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

История Богородский
26 июня 2024, 18:07
Производство лифтов для программы капремонта домов нарастили в Подмосковье
Мининвест МО
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Серпуховской лифтостроительной завод нарастил производство для участия в программе капитального ремонта многоквартирных домов. Наибольшие объемы поставок продукции идут в Подмосковье, Курскую и Тульскую области, а также в Башкирию.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в прошлом году завод выпустил более тысячи лифтов для программы капитального ремонта.

«Все оборудование, которое производит предприятие, проходит тщательные проверки, каждая кабина тестируется на самой высокой испытательной башне в России», - рассказала Зиновьева.

Инженерам завода удалось увеличить срок службы лифтов - они нашли решения, которые позволили снизить вес конструкции на 100 килограммов за счет применения современных материалов и технических новаций.

«Специально под госпрограмму проектировщики завода разработали серию лифтов „СЛЗ ЭКО“. Это надежные, комфортные и недорогие модели, отвечающие требованиям безопасности», - отметил управляющий СЛЗ Леонид Черноног.

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Инвестиции Серпухов Промышленность Наука

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