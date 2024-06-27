Ответственность за борщевик на частных участках в Подмосковье ужесточат

По его словам, в Московской области этим ядовитым сорняком поражены более 65 тысяч гектаров земли, а большая часть из них относится к населенным пунктам.

«Предложенные изменения позволят выдавать владельцам земли предписания, а в случае неустранения - привлекать к административной ответственности», - рассказал Двойных.

Депутаты Мособлдумы поддержали инициативу. Теперь бороться с борщевиком будут специалисты в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства, а не муниципального земельного контроля, как было ранее.

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