01 февраля 2024, 18:28

Отток медицинских кадров снизился в Подмосковье за 2 года

Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ
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Снижение оттока медицинских кадров за последние два года зафиксировали в Московской области. Это стало известно на Форуме «Мы рядом. Социальное партнерство — движение навстречу», который прошел 25 января в Доме Правительства Московской области.

Мероприятие было организовано Министерством здравоохранения Московской области и Московской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ при поддержке правительства региона и центрального комитета Профсоюза.

Панельные дискуссии в рамках деловых сессий позволили выделить проблемные вопросы и вынести их на обсуждение общественности, создав живой диалог между Профсоюзом и органами исполнительной власти.

«Подмосковье - это регион, который однозначно может похвалиться тесной связью между профессиональным медицинским сообществом и профсоюзной организацией», - отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Благодаря принятым мерам удалось не только снизить отток кадров в регионе за последние два года, но и увеличить долю профсоюзных членов среди медицинских работников с 61% до 69%.

«Если мы посмотрим на динамику охвата профсоюзного членства, то увидим соответствующий рост. Это необходимо сохранить», - подчеркнул глава здравоохранения региона.

Он также отметил, что социальное партнерство состоит из трех основных компонентов - создания условий для работы, мотивации и поддержки. Для этого на территории Московской области ведется работа по сохранению трудовых ресурсов, включая строительство новых объектов здравоохранения и реализацию образовательных программ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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Здравоохранение
01 февраля 2024, 19:00
Прием заявок на присвоение знака отличия за защиту прав человека стартовал в Подмосковье
Пресс-служба Уполномоченного
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Прием документов от претендентов на награждение знаком отличия «За защиту прав человека в Московской области» стартовал в Подмосковье, сообщила омбудсмен Ирина Фаевская. Заявки можно подать до 1 ноября 2024 года.

Принять участие в отборе на награждение знаком отличия могут люди, занимающиеся активной и плодотворной общественной деятельностью в сфере защиты прав и свобод человека.

«Приглашаю к участию в отборе претендентов на награду: юристов, адвокатов, правозащитников, общественных деятелей, журналистов и просто неравнодушных граждан», - подчеркнула Ирина Фаевская.

Отбором кандидатов на награду займутся представители Совета государственного органа Подмосковья. Чтобы стать претендентом, необходимо направить соответствующую заявку на адрес электронной почты: upchmo@mosreg.ru. Со всеми подробностями о награде можно ознакомиться по ссылке.

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Награды
01 февраля 2024, 18:55
Самые редкие обращения жителей озвучили в ГУСТ Подмосковья
ГУСТ МО
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Жители Московской области могут направить обращения по волнующим вопросам в Единую диспетчерскую службу. За исполнением просьб в срок контролируют сотрудники жилнадзора ГУСТ Подмосковья.

Руководитель ГУСТ Светлана Аипова сообщила, что заявки в ЕДС сейчас принимают более чем в 300 категориях. Жители Московской области активно используют данную возможность и иногда обращаются с редкими просьбами.

Например, из Балашихи поступило обращение заменить полотенцесушитель, из Воскресенска - поменять фильтр очистки воды, а из Люберец - устранить течь из гибкой подводки присоединения санитарного прибора.

Помимо этого, заявители просили заменить смеситель «Елочка», отремонтировать автомат защиты квартиры и установить водонагреватель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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Награды
01 февраля 2024, 18:53
Всероссийская акция «Снежный десант РСО» стартовала в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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«Снежный десант» существует в России уже 55 лет. Движение объединяет студентов из всех вузов России и других стран. Главная миссия акции, безусловно, помощь.

Более 200 участников из 17 отрядов отправятся в недельное путешествие. Волонтеры посетят семь локаций: Электросталь, Орехово-Зуево, Звездный Городок, Богородский округ и другие, где помогут тем, кто нуждается в поддержке.

«Пенсионерам чаще всего требуется помощь в колке дров, привезти воду. Если мы говорим про семьи СВО, то женщинам мы помогаем в быту. А с детьми мы работаем, поскольку у нас в регионе очень много вожатых, которые летом организовывают детский отдых», - рассказала заместитель руководителя студенческих отрядов Московской области Снежана Мягкова.

Итоги семидневной акции организаторы подведут до 22 февраля.

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Мытищи Волонтеры Студенты
01 февраля 2024, 18:41
Управляющие компании Подмосковья отработали более 1,7 тысячи обращений от жителей за неделю
ГУСТ МО
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Руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова провела еженедельный штаб с главами округов по вопросам содержания территорий. По словам министра, в Подмосковье добавили новый регламентный срок — четыре часа на закрытие заявок по теме отопления, газовой безопасности, а также ГВС и ХВС.

«Отработка в ЕДС не должна затягиваться. Создали диспетчерскую службу, которая ежедневно будет проводить мониторинг по аварийным и срочным заявкам. С начала недели управляющие компании закрыли более 1,7 тысячи обращений», - подчеркнула Аипова.

Управляющие компании многих округов выполняют работу в срок, однако есть и те, кому необходимо изменить подход к работе. Аипова отметила, что в их число входят Истра, Лосино-Петровский и Ленинский округа.

В ГУСТ отметили, что при непогоде за соблюдением маршрутов техникой следят через единую систему РНИС.

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Мытищи Волонтеры Студенты

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