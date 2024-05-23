Отряды «Химспаса» проверили готовность техники к летнему сезону в Химках

Прием Народного собрания Республики Дагестан состоялся в Московской областной думе. По итогам встречи парламентарии двух регионов подписали соглашение о сотрудничестве.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов выразил уверенность, что соглашение станет прочным основанием для дальнейшего развития сотрудничества между Подмосковьем и Дагестаном. Он отметил, что каждый год объем товарооборота между регионами составляет более 3,3 миллиарда рублей, а Москва и Подмосковье лидируют по числу туристов, посещающих Дагестан. Важными направлениями будут привлечение инвестиций, развитие туризма и предпринимательской деятельности, а также обмен опытом совершенствования мер поддержки бизнеса. Брынцалов также подчеркнул приоритетные задачи в совместной работе, включая вопросы, связанные со специальной военной операцией.

Председатель Народного собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров выразил признательность за вклад дагестанцев в развитие Московской области, уточнив, что население области насчитывает более 80 тысяч представителей республики.

«Мы видим, единство и взаимопонимание между людьми разных национальностей и религий сегодня только крепнет», - указал Заур Аскендеров.

Он подчеркнул важность конструктивных и дружественных связей между парламентариями обоих регионов и выразил надежду, что подписанное соглашение станет основой для совместных действий в различных сферах.

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