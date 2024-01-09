Отопление восстановили почти в 130 домах в Климовске

После коммунальной аварии в Климовске без тепла остались 173 дома.

«Уже порядка 125-130 [домов], квартиры которых уже отапливаются. Соответственно, остаются порядка 40», - уточнил Воробьев.

По словам губернатора, восстановление пока не завершили на самом сложном и отдаленном отрезке. Инженерные службы решают вопрос, обогревают этот участок и ведут сварочные работы.

«Мы до завтрашнего утра запустим все отопление», - пообещал глава Московской области.

Воробьев отмечал, что пострадавших от последствий коммунальной аварии жителей Климовска освободят от платы за отопление в январе. Губернатор Подмосковья также принял решение бесплатно направить в оздоровительный лагерь «Литвиново» детей из оставшихся без тепла домов.

В лагерь уже прибыла первая группа из 110 человек. В нее вошли 95 детей и 15 родителей. Пока размещение организовали на неделю.