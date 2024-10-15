Отопление включили во всех многоквартирных домах Красногорска

Красногорск готов к холодам. С запуском всех котельных горожане могут рассчитывать на комфортное отопление в своих домах.

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«Котельная 2007 года, в фантастическом состоянии находится. Хозяйский подход. Котлы работают, вопросов нет. Хорошая водоподготовка», - оценил увиденное Сергей Колунов.

Температура подачи теплоносителя сейчас составляет около 40 градусов, но это только начало.

«Наш губернатор поставил задачу максимально быстро запустить отопление в городе. Мы ее выполнили. Да, есть какие-то моменты в части стояков. Взаимодействуем с управляющими компаниями, помогаем прогонять воздух, налаживаем», - рассказал генеральный директор «Красногорской теплосети» Аркадий Филиппов.

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов проверил котельную № 25 на Успенской улице. Здесь установлены четыре котла мощностью по 5 мегаватт каждый. В морозы будут работать три из них, а один останется в резерве.