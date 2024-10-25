Отопление включили в 2166 жилых домах в Одинцове

Отопительные системы округа заполнили теплоносителями еще 15 сентября. В батареях циркулирует специальная химически подготовленная вода с присадками от накипи.

«В начале сезона отопление было запущено на минимальных параметрах, так как на улице были достаточно комфортные температуры. Тем не менее, чтобы в квартирах было тепло, систему запустили в режиме подачи тепла», - рассказал заместитель главы Одинцова Михаил Коротаев.

Отметим, что тепловое хозяйство Одинцовского округа насчитывает 210 котельных, 100 центральных тепловых пунктов, около 520 километров сетей теплоснабжения, более двух тысяч электроподстанций и 2740 километров газопроводов.

Активная фаза подключения отопления завершается в Подмосковье , рассказал губернатор Андрей Воробьев. В ближайшие три года систему модернизируют, сделают ее более надежной.

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