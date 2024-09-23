Отопление в школах и детских садах Подмосковья включат с 29 сентября — Андрей Воробьев

Расписание автобусов, ведущих к новому лицею «Авиатика» в лобненском микрорайоне Катюшки, изменилось с 23 сентября. По просьбам жителей, транспорт будет ходить чаще.

На маршруте № 17 добавили рейсы - теперь их 44 вместо 32. Кроме того, по маршруту № 9 добавили заезды к «Авиатике» на рейсах в 07:16 и 07:32 от остановки «Красные Поляны», в 13:21 и 14:10 - от МЦД «Лобня».

«Это новый объект, новый пассажиропоток. Всю неделю мы занимались мониторингом и изменили подход. С понедельника автобусы поехали по новому расписанию, мониторинг мы продолжаем. Сотрудники администрации работают на маршруте, собирают данные», - рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Решения требует и вопрос с отсутствием автобусной остановки у лицея. Родители пишут в соцсетях, что дети сидят прямо на асфальте, ожидая транспорт.

«Изначально остановка не была тут предусмотрена. Рассчитывали, что дети выйдут из лицея и сразу сядут в автобус. Места для отдельного павильона там нет. Но мы начали прорабатывать вопрос так, чтобы сделать некий навес от забора школы, с лавками», - говорит Кротова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил внимательно изучить вопрос с транспортной доступностью «Авиатики», детально разобраться с жалобами горожан. Глава региона подчеркнул, что маршруты для детей нужно сделать удобными.

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