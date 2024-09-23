Отопление в школах и детских садах Подмосковья включат с 29 сентября — Андрей Воробьев
Отопление в школах, детских садах и медицинских центрах Подмосковья начнут включать в воскресенье, 29 сентября, рассказал губернатор Андрей Воробьев. В понедельник дети и пациенты придут в уже отопленные помещения.
«В воскресенье мы начинаем включать отопление в детских садах и школах», - сказал губернатор на заседании правительства.
Сейчас ночные температуры составляют +8-13 градусов, так сохранится до конца недели. Вскоре столбики термометров опустятся до +7-8.
С воскресенья ожидается около +13 днем и не более чем +10 ночью. Отталкиваясь от нормативов, принято решение о начале подачи отопления.
«Это достаточно чувствительная история, чтобы в понедельник уже было комфортно. В прошлом году дали тепло 27-го числа», - подчеркнул вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.
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