Отопление в школах и детских садах Балашихи включат с 29 сентября
Балашиха готова к началу отопительного периода на 100%. Социальные объекты города начнут отапливать с 29 сентября.
Глава городского округа Сергей Юров напомнил, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить теплом школы, детские сады и медицинские учреждения именно к этой дате.
«Температура воздуха за окном понижается, важно, чтобы в следующий понедельник дети пришли в теплые помещения детских садов и школ», - отметил Сергей Юров в своем телеграм-канале.
По словам руководителя муниципалитета, на прошлой неделе в Балашихе уже проводили пробные запуски тепла. Юров заявил, что все котельные и тепловые сети города готовы к работе.
После социальных объектов отопление появится в многоквартирных домах Балашихи.
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