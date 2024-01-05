Отопление в дом № 86 на Юбилейном проспекте в Химках вернут вечером 5 января
Отопление в «ледяном» доме № 86, расположенном на Юбилейном проспекте в Химках, восстановят до 23:00. Сейчас сотрудники управляющей компании проводят все необходимые работы.
Жители более 100 квартир дома остались без отопления в период аномально низких температур. Этой ночью в подъезде прорвало батареи. В этом году дому исполнится 50 лет. Проблемы в нем начались в 2021 году.
«Этой ночью у нас прорвало батареи. Целые остались на 13-м и 14-м этажах. Полностью отопления не стало за неделю до Нового года», - отметил старший по дому Анатолий Дидковский.
Коммунальные службы Химок планируют завершить восстановительные работы до 23:00 5 января. Аварийная бригада ТСК «Мосэнерго» регулирует параметры на центральном тепловом пункте.
В Химках работает горячая линия по вопросам теплоснабжения по номеру: +7 (495) 793-01-01.
Ранее стало известно, что административные дела могут возбудить в Подмосковье из-за перебоев с подачей света и тепла.
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