Отопление в дом № 86 на Юбилейном проспекте в Химках вернут вечером 5 января

Жители более 100 квартир дома остались без отопления в период аномально низких температур. Этой ночью в подъезде прорвало батареи. В этом году дому исполнится 50 лет. Проблемы в нем начались в 2021 году.

«Этой ночью у нас прорвало батареи. Целые остались на 13-м и 14-м этажах. Полностью отопления не стало за неделю до Нового года», - отметил старший по дому Анатолий Дидковский.

Коммунальные службы Химок планируют завершить восстановительные работы до 23:00 5 января. Аварийная бригада ТСК «Мосэнерго» регулирует параметры на центральном тепловом пункте.

В Химках работает горячая линия по вопросам теплоснабжения по номеру: +7 (495) 793-01-01.

Ранее стало известно, что административные дела могут возбудить в Подмосковье из-за перебоев с подачей света и тепла.

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