Отопление подключили еще в 24 домах Климовска

«Тепло пока дошло не во все квартиры, так как пока не везде готовы внутридомовые коммуникации. Адреса следующие: проспект Октября 50-летия, дома 12А, 12/7, 13; поселок Южный, дома 6, 10, 14, 17, 19, 24, 35», - написал он.

Также теплая вода в батареи поступила в квартиры еще 14 домов по адресам проспект Октября 50-летия, дом 13, поселок Южный, дома 4, 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 24, 35.

По словам Хромушина, дом под номером 21 на Симферопольской отключили в связи с большим количеством порывов. В ближайшие часы отопление там снова дадут.

Ранее стало известно о проведении проверки температуры воздуха в селе Селятино под Наро-Фоминском. Оттуда поступило 43 обращения от жителей. Все заявки отработали за новогодние праздники.