Отопление начнут отключать на этой неделе в Подмосковье

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«Сегодня мы дали команду главам городских округов начать отключать отопление в домах и социальных объектах. Муниципалитеты самостоятельно определят, в какой именно день прекратить подачу тепла», - отметил вице-губернатор Московской области - министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Некоторые муниципалитеты уже начали отключать отопление там, где были жалобы на жару в квартирах. Ряд северных территорий приступит к отключениям в пятницу.

Сразу после окончания подачи тепла в Подмосковье начнется подготовка к следующей зиме. Работы на этот год запланированы масштабные. Специалисты проведут модернизацию оборудования котельных, выполнят гидравлические испытания, обновят тепловые сети региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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