10 января 2024, 16:45

Отопление начали пускать в поликлинику на проспекте 50 лет Октября в Климовске

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В поликлинику на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск в городском округе Подольск постепенно возвращают отопление. Во взрослом отделении вести прием начнут уже в понедельник, 15 января. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«Работаем над подключением отопления в социальных учреждениях. В поликлинику на проспекте 50 лет Октября постепенно пускаем тепло», - написал он.

Основные работы уже завершились во взрослом отделении медучреждения, теперь около суток уйдет на то, чтобы отогреть помещения, добавил глава региона.

В детском отделении ситуация сложнее. По словам Андрея Воробьева, специалисты поменяли около 100 метров трубы, вскрыли асфальт, «осталось врезаться». Работы собираются завершить уже 10 января.

Ранее губернатор сообщил, что после коммунальной аварии, оставившей десятки домов в Климовске без отопления, дома в микрорайоне будут ремонтировать. Батареи заменят бесплатно.

Подольск Андрей Воробьев Коммунальные аварии
10 января 2024, 17:20
Команды из Химок начали подготовку к играм второй половины баскетбольного сезона
пресс-Служба Химок
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Первые тренировки команд Центра спортивной подготовки № 5 из Химок начались еще в начале нового года. На подготовку к новому баскетбольному сезону спортсмены вышли уже 3 января.

Большое внимание спортсмены уделяют подготовке к играм, но также активно следят за своим здоровьем. За время праздничных каникул никто не заболел, и команды готовы вступить во вторую половину сезона. Также баскетболисты ежедневно докладывают о самочувствии врачу ЦСП № 5.

«Это нормальная спортивная практика. Когда все отдыхают, мы тренируемся. Но, всё-таки, в Новый год многие успели съездить к родным и встретить праздник с семьёй. У нас в командах молодые игроки, поэтому на каникулы они чаще всего уезжают к родителям. Но спортивная жизнь проходит в активном ритме, поэтому уже 3 числа все были в строю», - рассказала пресс-атташе Центра спортивной подготовки № 5 Екатерина Юшина.

Ближайшие игры молодёжной команды состоятся уже 11 и 12 января в Красноярске. Подмосковный коллектив «ЦСП-Химки-2» выйдет против местного «Енисея-2». 16 и 17 января состоятся гостевые матчи чемпионата Высшей лиги - команда «ЦСП-Химки» отправится в Майкоп, где встретится с БК «Динамо-МГТУ».

Помимо этого, набирает обороты новый сезон в баскетболе 3×3. Мужская и женская команды «Khimki Power» готовятся к очередным этапам. Третий мужской тандем «Мастер» пройдёт 26–27 января в Солигорске (Белоруссия), а женский коллектив готовится к тандему «Вызов», даты и место уточняются.

Ранее Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований для детей. По словам губернатора, жители Подмосковья всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
10 января 2024, 17:16
Горячая вода и отопление вернутся более чем в 200 домов Химок до конца дня
Unsplash
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Более 200 многоквартирных домов в Химках остались без отопления и горячей воды из-за аварии на распределительной тепловой сети. В настоящее время специалисты ООО «ТСК Мосэнерго» проводят ремонтные работы. Ожидается, что горячая вода и отопление вернутся в дома до конца дня.

Центральное отопление и горячее водоснабжение временно отключено в домах на улице 9 Мая, Бабакина, Дружбы, Машинцева, Молодежной, Марии Рубцовой, Парковой, Родионова, Строителей, Лавочкина, на Юбилейном проспекте и проспекте Мельникова, на Молодежном проезде, на Нагорном и Куркинском шоссе, а также в 17 детских садах, восьми школах, четырех поликлиниках и больнице.

Напомним, программу капитального ремонта домов подготовили в Климовске после масштабной коммунальной аварии на частной котельной, из-за которой жители остались без тепла. В первую очередь займутся подвалами и всеми инженерными сетями, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки
10 января 2024, 17:10
«Привес, прирост будет». Директор лагеря «Литвиново» рассказал о размещении детей из Климовска
Телеканал «360»
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Накануне педагоги в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе приняли 92 детей из Климовска. Еще более 30 ребят заселятся 10 января. О жизни детей в учреждении рассказал его директор Дмитрий Еремейцев.

Проживание для ребят, которых отправили в лагерь после коммунальной аварии, организовали в трех- и пятиместных номерах со всеми удобствами. Сам лагерь оснащен хорошей инфраструктурой.

«Соответственно, ребята, которые к нам приехали, с ними работают вожатые, и у них очень насыщенная и увлекательная программа», - отметил Еремейцев.

Он добавил, что для детей организовали пятиразовое питание по сбалансированному меню. На утро ребятам дают молочные каши и йогурты, в обед - салаты, супы, горячее и компот. Также в рационе есть пельмени. На полдник дети получают овощи и фрукты.

«С питанием - как положено в оздоровительном учреждении. Привес, прирост будет, как нужно», - заключил директор.

Сами ребята ранее поделились с «360» впечатлениями о лагере. Прибывшие девочки отметили, что в учреждении им нравится все.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина ранее сообщила, что в лагерь бесплатно отправили детей из домов, в которых сохраняются проблемы с отоплением.

Наро-Фоминск Подольск Дети Питание Отопление Коммунальные аварии
10 января 2024, 17:03
Глава Люберец Владимир Волков проверил работу котельных в городе
Наталья Лымарь
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Работу котельных взяли на особый контроль в Люберцах. Глава округа Владимир Волков вместе со специалистами сферы ЖКХ побывал на объекте, расположенном на улице 3-е Почтовое отделение, осмотрел оборудование и замерил температуру горячей воды на выходе.

Котельная на улице 3-е Почтовое отделение обслуживает жилой дом, семь социальных объектов и 23 производственных здания. Объект построили в 1966 году.

«У нас в Люберцах есть даже котельная 1934 года постройки. Мы содержим ее в нормальном рабочем состоянии, проводим модернизацию. Все оборудование стабильно работает. Плюс к этому имеется достаточно хороший запас материалов, который мы постоянно пополняем, что дает возможность любую неисправность устранять быстро», - рассказал генеральный директор АО «Люберецкая теплосеть» Эдуард Болотный.

В сильные морозы котельная поднимает температуру воды до 95 градусов, а сейчас, когда за окном всего - 4, теплоноситель доводят до 60 градусов. Дежурный оператор Олег Баторшин показал температурный график, по которому регулируется подача газа.

«У нас проходит плановый объезд по всем тепловым объектам, которые подают тепло в жилой фонд, на социальные и промышленные объекты. Эта котельная передана городу от Минобороны. Уже полтора года мы ее эксплуатируем, и в данный момент все котлы работают в штатном режиме. Сейчас идет процесс передачи в муниципальную собственность тепловых сетей», - сообщил Владимир Волков.

Глава округа Владимир Волков отметил, что система теплоснабжения Люберец работает штатно, без срывов и аварий. На балансе городского округа 74 котельных, 109 тепловых пунктов и 260 километров тепловых сетей. Уже сейчас строятся планы предстоящих весенне-летних работ.

В поликлинику на проспекте 50 лет Октября в Климовске постепенно возвращают отопление. Во взрослом отделении вести прием начнут уже в понедельник, 15 января. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Люберцы ЖКХ Отопление Работа

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