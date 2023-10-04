Отопление начали подавать в школы и детские сады Подмосковья 2 октября

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Как рассказал глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин, главам округов поручили утвердить графики запуска отопления и начать включать его с понедельника, 2 октября.

«В приоритете школы, больницы, поликлиники, детские сады. Сегодня отопление уже подано в несколько тысяч многоквартирных домов и сотни социальных объектов», - сказал он.

Обычно работы по включению и регулировке отопления длятся несколько суток. Первым делом тепло подают в социальные учреждения, а затем - в жилые дома и промышленные предприятия.

«При запуске отопления жителям следует обратить особое внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. В случае неисправности необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета», - отметил министр.

Узнать, когда в домах появится отопление, можно на карте коммунальных услуг Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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