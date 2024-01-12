Отопление и горячая вода вернулись в жилые дома в поселке Новолотошино после коммунальной аварии

По словам главы округа Екатерины Долгасовой, после возникновения аварии в округе создали оперативный штаб, а желающим раздали обогреватели.

«Благодаря сотрудникам Лотошинского ЖКХ наш поселок полностью без отопления не оставался, котлы работали не в полную мощность. Тем самым, мы избежали более серьезных последствий», - сказала она.

«Не скажу, что было совсем холодно. Батареи были хоть и немного, но теплые. Сейчас они горячие, больше минуты руку уже держать на них нельзя. Отсутствие горячей воды особо не почувствовали - у нас стоит бойлер», - рассказал житель поселка Андрей Волков.

Как отметил руководитель Лотошинского ЖКХ Игорь Круль, восстановительные работы провели силами трех аварийных бригад.

«Много времени ушло на то, чтобы найти сам прорыв. Магистраль введена в эксплуатацию в 1958 году, за эти годы исполнительная документация была утеряна. Сейчас котельная работает в штатном режиме. Если поступают жалобы от жителей, специалисты выезжают по адресу и устраняют проблему», - рассказал он.

В этом году теплосети поселка включат в региональную программу модернизации.

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