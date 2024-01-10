Отопление домов на улице Юннатов восстановили в Химках

По данным администрации городского округа Химки, горячую воду и тепло начали подавать в дома № 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 и 19 в 13:05. Сотрудники «ТСК Мосэнерго» планируют провести демонтаж узла учета энергии в Центральном тепловом пункте 2311.

В 2023 году в Химках приступили к реализации трехлетней инвестпрограммы, по которой заменят 42 участка теплосети протяженностью 26 километров. Качество теплоснабжения улучшится в 900 многоквартирных домах, где проживают более 200 тысяч человек.

Программу капитального ремонта домов подготовили в Климовске после масштабной коммунальной аварии на частной котельной, из-за которой жители остались без тепла. В первую очередь займутся подвалами и всеми инженерными сетями, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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