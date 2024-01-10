10 января 2024, 16:19

Отопление домов на улице Юннатов восстановили в Химках

Пресс-служба губернатора Московской области
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Жители улицы Юннатов в Химках снова получают тепло и горячую воду. Подачу коммунальных услуг останавливали на время ремонта трубопровода.

По данным администрации городского округа Химки, горячую воду и тепло начали подавать в дома № 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 и 19 в 13:05. Сотрудники «ТСК Мосэнерго» планируют провести демонтаж узла учета энергии в Центральном тепловом пункте 2311.

В 2023 году в Химках приступили к реализации трехлетней инвестпрограммы, по которой заменят 42 участка теплосети протяженностью 26 километров. Качество теплоснабжения улучшится в 900 многоквартирных домах, где проживают более 200 тысяч человек.

Программу капитального ремонта домов подготовили в Климовске после масштабной коммунальной аварии на частной котельной, из-за которой жители остались без тепла. В первую очередь займутся подвалами и всеми инженерными сетями, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки Отопление Коммунальные аварии
10 января 2024, 16:04
Замглавы Рузского округа Сергей Карасев проверил работу котельных
Екатерина Данилина
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Котельные в Рузе продолжают работать в штатном режиме. Ранее на коммунальном объекте в Колюбакино наблюдались технические проблемы, которые поставили под угрозу обеспечение теплом 21 жилой дом, однако, проблему оперативно устранили.

«В процессе эксплуатации забились теплообменники. В котельной Колюбакино теплообменник был ночью снят и почищен. В настоящее время котельная работает в штатном режиме», - прокомментировал заместитель главы администрации Рузского округа Сергей Карасев.

Аналогичная ситуация сложилась и в котельной поселка Тучково на улице Лебеденко. Отмечается, что сейчас, в период устойчивых морозов, глава округа Николай Пархоменко лично мониторит состояние котельных.

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ЖКХ Руза
10 января 2024, 15:35
Жители Климовска не будут платить за отопление в январе
Пресс-служба губернатора Московской области
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Жители Климовска, оставшиеся на несколько дней без отопления из-за масштабной аварии в котельной, получат компенсации. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«В платежке за январь оплаты за отопления не будет, электричество будет считаться по декабрьскому платежу», - написал он.

Глава региона добавил, что власти работают над тем, чтобы оформить субсидии на тарифы ЖКХ. По словам Воробьева, жители предложили заменить их на единовременную выплату.

«Подумаем, как сделать лучше для жителей», - сказал губернатор.

Ранее Воробьев поручил разобраться с тарифами на воду в Климовске. Сейчас вода в микрорайоне дороже, чем в Подольске, поэтому для жителей собираются ввести специальные тарифы.

Ситуация в Климовске с отключением почти 200 домов от отопления стала самой тяжелой в сфере ЖКХ в Подмосковье за последнее время. Для устранения аварии и ее последствий регион бросил все силы. К утру 10 января тепло подали в 146 из 176 домов. До вечера к котельной подключат оставшиеся многоэтажки.

Подольск ЖКХ Электричество Андрей Воробьев Отопление
10 января 2024, 15:18
«Нарастим темпы». Обновление систем теплоснабжения ускорят в Подольске
Пресс-служба губернатора Московской области
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Власти Подольска в усиленном режиме решают ситуацию с перебоями теплоснабжения в многоквартирных домах. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своем Telegram-канале.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 146 домам в Климовске провели отопление. Осталось восстановить теплоснабжение еще в 37 зданиях, добавил глава региона.

На Литейной улице осмотрели котельную, сейчас она работает в штатном режиме. Проблемы на тепловых сетях устранили, началась наладка внутридомовых коммуникаций. В администрации состоялась встреча по вопросам и предложениям от активистов микрорайона Шепчинки.

«Возмущение людей справедливо. Системы теплоснабжения муниципалитета требуют масштабного обновления. Работы по увеличению надежности коммуникаций стартовали в 2023 году. В этом нарастим темпы», - написал глава округа.

Он сообщил о планах модернизировать несколько котельных, а также проложить новые теплотрассы в микрорайонах Силикатная, Шепчинки, Центральный и Восточный. На эти цели выделили 1,2 миллиарда рублей.

«Уверен, что новый отопительный сезон встретим с новой инфраструктурой», - заключил Артамонов.

Подольск Отопление
10 января 2024, 15:12
Андрей Воробьев: тепловой прорыв на проспекте 50 лет Октября в Климовске устранят к вечеру
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Непростые точки по решению проблем с отоплением еще остались в Климовске, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Одна из основных — узловой прорыв на проспекте 50 лет Октября.

Отопление вернулось уже в 146 из 176 домов Климовска после крупнейшей коммунальной аварии. Также в течение пяти дней температура поднимется до нормативов в социальных объектах : школах, детских садах, поликлиниках.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360» «Здесь работают ребята из „Мосводоканала“ с их бригадиром Антоном Агеевым - во время нашего первого ночного объезда он рассказывал нам, как обстоят дела на одной из точек, сегодня встретились снова. Работы много - узел придется переваривать. Ребята пообещали закончить сегодня к 18:00», - сообщил Андрей Воробьев.

После успешного завершения работы отопление придет еще в три жилых дома: №16 и 16А на проспекте 50 лет Октября и №14/6 на Театральной улице.

Непростые точки по решению проблем с отоплением еще остались в Климовске, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Одна из основных - узловой прорыв на проспекте 50 лет Октября.

Подольск ЖКХ Андрей Воробьев Коммунальные аварии

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