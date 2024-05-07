Отопительный сезон продлили еще в 30 округах Подмосковья из-за холодов

Тепло вернули в многоквартирные дома и социальные объекты Домодедова, Каширы, Клина, Королева, Лосино-Петровского, Лотошина, Мытищ, Подольска, Щелкова, Фрязина, Химок, Серпухова, Ступина, Шатуры, Чехова, Наро-Фоминского, Пушкинского и других округов.

В министерстве отметили, что в большинстве муниципалитетов на сегодняшний день подачу теплоснабжения возобновили. В остальных его запустят при наличии технической возможности.

«По вашему поручению, Андрей Юрьевич, мы рекомендовали муниципалитетам повторно включить отопление, при технической возможности, и продлить отопительный период до 9 мая», - отметил вице-губернатор - министр энергетики Московской области Евгений Хроушин, обратившись к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Он обратил внимание, что в ближайшие дни в северных районах Подмосковья ожидается низкая температура - до -3 градусов. В Подмосковье может выпасть снег.

По существующим нормам, тепло отключают при повышении среднесуточной температуры до +8 градусов и выше в течение пяти суток. Синоптики предупредили, что в течение недели вероятны ночные заморозки до -3 градусов. Днем воздух прогреется не выше, чем до +11.

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