Отопительный сезон начнется в Химках 4 октября

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Старт отопительному сезону в Химках дадут 4 октября. Первыми тепло получат социальные учреждения - поликлиники, больницы, детские сады и школы. После подключат и жилые дома.

Планируется, что весь город начнет отапливаться к 10 октября.

«К новому отопительному сезону мы завершили первый этап инвестпрограммы „Мосэнерго“ - заменили 15 участков теплосети, отремонтировали более 100 километров трубопровода, а также модернизировали 13 котельных и 88 тепловых пунктов. Улучшения качества теплоснабжения в этом году почувствуют 86 тысяч химчан», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Перед отопительным сезоном в Химках промыли котлы, отремонтировали котельные, проверили сети гидравлическими испытаниями, запаслись топливом, отработали инструкции в случае аварий.

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