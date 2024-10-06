Отопительный сезон начался в Жуковском
Отопление в жилые дома в Жуковском начали запускать с 4 октября. Изначально планировали начать седьмого, но перенесли старт на более ранний срок по просьбам жителей.
Специалисты обращают внимание на то, что подключение домов проходит поэтапно. Сначала запускают пятиэтажные дома, затем - многоэтажные.
«Принято решение начать пуск отопления в многоквартирные дома 4 октября. Тепло сегодня получат более 100 домов», - прокомментировал глава Жуковского Борис Аубакиров.
Школы, дошкольные учреждения, объекты здравоохранения, культуры начали подключать еще с 1 октября. В настоящее время объекты отапливаются в полном объеме.
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