Отопительный сезон начался в Подмосковье

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Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, процесс включения отопления займет до двух недель. К запуску уже подготовили 53,5 тысячи жилых домов, 2,8 тысячи котельных, 1,5 центральных тепловых пунктов, 43,2 тысячи подстанций, 10,7 тысячи километров теплосетей.

Узнать, когда тепло появится в конкретном доме, можно на карте коммунальных услуг и через Telegram-бот.

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