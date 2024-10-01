01 октября 2024, 14:43

Отопительный сезон начался в Подмосковье

Медиасток.рф
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Отопительный сезон начался в Подмосковье 1 октября. В первую очередь тепло включат в школах, детских садах и медучреждениях, затем — в жилых домах и на предприятиях.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, процесс включения отопления займет до двух недель. К запуску уже подготовили 53,5 тысячи жилых домов, 2,8 тысячи котельных, 1,5 центральных тепловых пунктов, 43,2 тысячи подстанций, 10,7 тысячи километров теплосетей.

Узнать, когда тепло появится в конкретном доме, можно на карте коммунальных услуг и через Telegram-бот.

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ЖКХ Отопление
01 октября 2024, 14:56
Концерт ко Дню пожилого человека прошел в ДК «Космос» в Волоколамске
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В воскресенье в доме культуры «Космос» жители Волоколамского округа собрались на концерт под девизом «С улыбкой по жизни», приуроченный ко Дню пожилого человека. Программа началась с теплых слов благодарности и поздравлений от ведущей Ксении Смоляковой в адрес старшего поколения.

Концерт открыл вокальный коллектив «Кнопочки», самые юные артисты, а танцевальный номер для гостей подготовила Анастасия Короткова. Выступления сменяли друг друга подобно течению времени, где юные таланты уступали сцену более взрослым и опытным артистам. Танцевальные номера чередовались с вокальными выступлениями, создавая атмосферу домашнего уюта в зале, где зрителями были бабушки, мамы и дети участников.

Праздник завершился зажигательным танцем коллектива «Импульс». После концерта слово взяла Светлана Кузьминична Жерновая, первый заместитель Председателя Совета ветеранов Волоколамского городского округа и Председатель первичной организации «Привокзальная». Она выразила благодарность организаторам, участникам и гостям за подаренные положительные эмоции и пожелала всем оставаться молодыми душой.

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Концерты Волоколамск
01 октября 2024, 14:41
Первые соревнования для производителей FPV-дронов прошли в Подольске
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В Подольске состоялись первые соревнования «Дронослет» для производителей FPV-дронов, роверов, систем РЭБ и РЭР. Мероприятие организовано Федерацией дронного спорта и начальной военной подготовки при поддержке Совета депутатов округа и главы города Григория Артамонова.

Соревнования прошли на аэродроме «Грызлово», где представители Министерства обороны РФ и воинских частей оценивали продукцию участников.

В слете приняли участие 12 производителей из шести регионов России, включая подольские компании ООО «Корпорация Инновационных Технологий» (КИТ) и ПК «Робокинетика». Победителем стала команда ООО «КИТ», чьи дроны успешно преодолели защиту РЭБ и условно поразили цели противника, водрузив флаг Подольска над позициями.

Учредитель корпорации и депутат Андрей Черепенников отметил важность мероприятия и сообщил о планах сделать его регулярным. Следующий слет планируется провести в феврале, приурочив к Дню защитника Отечества.

По итогам соревнований некоторым производителям предложат контракты на поставку оборудования в зону СВО. Особый интерес вызвали самоходные тележки «КИТ», способные выполнять разнообразные задачи на поле боя.

Депутат Максим Круглов подчеркнул значимость таких мероприятий для оценки и развития технологий в условиях, приближенных к реальным военным действиям.

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Подольск
01 октября 2024, 14:39
Новую комнату для выписки после родов и фотосессий откроют в МОНИИАГ
ГБУЗ МО МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского
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Будущих мам Подмосковья пригласили на встречу с врачами МОНИИАГ 5 октября. На мероприятии расскажут о подготовке к родам, партнерских программах института, ответят на вопросы беременных. Важным событием дня станет открытие новой комнаты для торжественной выписки и первых фотосессий с новорожденными.

Встреча пройдет 5 октября в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии по адресу: Москва, улица Покровка, дом 22. Начало в 12:00. Посетить мероприятие можно в сопровождении мужа, подруги, мамы или ребенка.

«У наших посетителей в этот день также будет счастливая возможность получить важные и полезные знания от профессионалов одного из легендарных медицинских учреждений нашей страны. Просветительскую функцию мы считаем очень важной и нужной», - говорит директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Лектором на встрече впервые выступит хирург, который подробно расскажет о восстановлении после родов. Важным событием станет открытие новой выписной комнаты в стенах МОНИИАГ. В ней расположится фотостудия, в которой будущие родители смогут переодеть малыша и сделать первые снимки вместе с новым членом семьи.

Гостей встречи ждут угощения и приятные сюрпризы от организаторов. Мероприятие бесплатное, но требует регистрации, которая доступна через социальные сети и официальный сайт МОНИИАГ.

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Роддома Беременность Врачи
01 октября 2024, 13:55
Мингосуправления предупредило жителей Подмосковья о новых уловках мошенников
Медиасток.рф
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Жителям Подмосковья рассказали об очередной схеме мошенничества. Злоумышленники действуют от лица Росфинмонторинга, сообщая потенциальным жертвам о подозрительных действиях с деньгами или счетами.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, мошенники связываются с жертвами в мессенджерах, социальных сетях и по электронной почте. Они отправляют фото поддельных удостоверений и QR-коды на сайт службы. После этого злоумышленники сообщают о подозрительных действиях со счетами и убеждают человека передать персональные данные или совершить платеж по определенным реквизитам. Так им удается похитить средства.

Жителей призывают не вступать в подобные диалоги, не отправлять деньги и не переходить по подозрительным ссылкам.

Узнать больше о том, как защититься от мошенников, можно по ссылке.

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Мошенничество

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