Отличники из Балашихи получили золотые медали за успехи в учебе

По всей Московской области также проходят чествования медалистов - ребят, которые показали блестящие результаты не только на экзаменах, но и на протяжении 11 лет в учебе. Отличников поздравили и в Балашихе.

Торжественную церемонию награждения 247-ми выпускников медалями «За особые успехи в учении» провели председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

«Ваша оценка - золотая медаль - еще раз подчеркивает вашу целеустремленность, упорство, трудолюбие, с которыми вы проходили все эти школьные годы. Сейчас время сделать осознанный выбор. Самое главное, чтобы этот выбор в дальнейшем был вам по душе, потому что в жизни самое большое счастье заниматься любимым делом», - сказал выпускникам Брынцалов.

Он пожелал ребятам успехов, новых высот и достижений, а золотая медаль всегда будет напоминать о том, что благодаря упорству и труду можно достичь любого результата. Выпускников поздравил и Сергей Юров.

«Сегодня в нашей стране есть уникальные возможности развиваться и расти, все зависит от вас. Как было сегодня сказано „большие успехи начинаются с маленьких побед“, я желаю вам каждый день совершать победу над собой, ставить амбициозные цели и достигать лучших результатов. С праздником вас!», - пожелал успехов выпускникам Юров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».