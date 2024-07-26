26 июля 2024, 15:47

Открытый урок по самбо прошел на празднике единоборств в поселке Химик

Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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В парке отдыха поселка Химик Можайского городского округа прошел праздник спортивного мастерства и единоборств. Чемпионка мира Карина Черевань и директор спортивной школы олимпийского резерва, заслуженный тренер России Валерий Нагулин провели открытый урок по самбо на свежем воздухе.

Чемпионка мира по самбо Карина Черевань родилась в Можайском городском округе. Они приехала в поселок Химки на праздник единоборств, который проходил в парке. На открытом воздухе детям показали приемы боевого искусства: эффектные броски, мастерские падения и серьезные схватки. Вместе с ними был и наставник прославленной спортсменки - заслуженный тренер Валерий Нагулин.

Старший состав спортсменов школы олимпийского резерва известен за пределам Можайского округа и всего Подмосковья. Зрители с неподдельным интересом наблюдали за мастер-классом и умением выдающихся спортсменов. Многие пришли на праздник единоборств, чтобы поддержать молодых самбистов и дзюдоистов.

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Отдых Праздники Можайск Парки
26 июля 2024, 16:28
Подмосковные энергетики заменят 30 км проводов линии «Лаговская — Елисеево»
Россети Московский регион
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Подмосковные энергетики приступили к ремонту на воздушной линии «Лаговская — Елисеево». Специалисты заменят более 30 километров сталеалюминиевых проводов на новейшие высокопрочные.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, провод марки АНПВ обладает улучшенными характеристиками по механической прочности и вибрационной устойчивости.

Также на воздушной линии энергетики заменят более 240 изоляторов, 416 гасителей вибрации, установят 156 птицезащитных устройств антиприсадочного типа.

Работы полностью завершат в течение трех месяцев, и жители Чехова, Домодедова и Раменского получат более качественное и надежное электроснабжение своих домов.

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Электричество Чехов Раменское
26 июля 2024, 16:22
Упавшего с 5 метров строителя поставили на ноги в больнице Долгопрудного
ГБУЗ МО "Долгопрудненская больница"
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Мужчина 46 лет поступил в Долгопрудненскую больницу с множественными переломами костей таза. Во время строительства он упал с высоты пяти метров и получил сильные травмы.

Пациент длительное время находился под наблюдением врачей в отделении травматологии и ортопедии. Через шесть недель он смог передвигаться на ходунках без посторонней помощи.

За день до выписки ортопеды сняли аппарат наружной фиксации. Пациент покинул больницу на своих ногах, с помощью костылей. На лечении он пробыл полтора месяца. Несколько соединительных винтов останутся в опорном аппарате мужчины навсегда. Ему предстоит наблюдаться у травматолога по месту жительства, а вернуться к работе мужчина сможет примерно через полгода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

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Мужчину госпитализировали в отделение реанимации. Врачи установили закрытый перелом боковой массы крестца с разрывом правого крестцово-подвздошного сочленения, перелом лонных и седалищных костей с обеих сторон.

После стабилизации пациента прооперировали. Заведующий травматологическим центром Долгопрудненской больницы Максим Цымбал рассказал, что врачи отделения винтами и стержнями соединили сломанные кости, зафиксировали их снаружи.

Врачи Долгопрудный
26 июля 2024, 16:10
Открытая тренировка по легкой атлетике прошла на стадионе «Москвич» в Лобне
Медиасток.рф
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На стадионе «Москвич» городского округа Лобня состоялась открытая тренировка по легкой атлетике, в которой смогли поучаствовать все желающие. Мероприятие привлекло множество любителей спорта.

Все участники смогли продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом и получить полезные советы от тренера. «Мы рады видеть всех, кто пришел и попробовал свои силы в этом замечательном виде спорта», - отметили организаторы акции.

Каждый желающий имел возможность попробовать себя в различных легкоатлетических упражнениях, что сделало мероприятие доступным и увлекательным для людей всех возрастов.

Напомним, что в городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Уже анонсировано строительство нового большого физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, что позволит улучшить условия для занятий спортом и привлечь больше жителей к активному образу жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня
26 июля 2024, 15:59
Реабилитационное оборудование закупили для детского сада в Электроуглях
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Депутат Богородского округа Олег Кобляков помог с закупкой реабилитационного оборудования для детского сада в Электроуглях. Его будут использовать для работы с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья.

Новое оборудование передали педагогам детского сада центра образования № 30 в Электроуглях. Депутат Олег Кобляков лично курировал этот вопрос.

«Узнав, что детям необходимо специальное оборудование, позаботился о том, чтобы центру выделили 500 тысяч рублей на его приобретение. Кроме того, на эти средства будет установлено специальное ограждение на прогулочной площадке», - сказал Кобляков.

Ранее он помогал учреждению в обустройстве комфортной среды для детей.

Напомним, во время «Умных каникул» школьники из Электроуглей сделали трогательные открытки для участников специальной военной операции, которые проходят реабилитацию в госпитале в Дуброво. Олег Кобляков передал подарки военнослужащим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ в регионе завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Детские сады Инвалиды Богородский

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