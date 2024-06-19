Открытый урок по китайскому языку прошел в школе «Лидер» в Химках

Ранее министерства образования Подмосковья и Китая, Шанхайский университет и Китайский центр обмена и сотрудничества иностранных языков заключили дружественное соглашение. Благодаря этому в школе «Лидер» состоялось открытое занятие.

«Для многих ребят такой урок - прекрасная возможность определиться с выбором изучаемого иностранного языка и преодолеть барьер в изучении одного из самых сложных языков в мире», - отметил муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

«Лидер» представляет из себя школу полного дня. В расписании есть не только академические, но и индустриальные дисциплины.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».