19 июня 2024, 13:29

Открытый урок по китайскому языку прошел в школе «Лидер» в Химках

Администрация Химки г.о.
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Онлайн-занятие по китайскому языку организовали в школе «Лидер» в Химках. Преподавательница из КНР научила детей базовым фразам и счету до 10.

Ранее министерства образования Подмосковья и Китая, Шанхайский университет и Китайский центр обмена и сотрудничества иностранных языков заключили дружественное соглашение. Благодаря этому в школе «Лидер» состоялось открытое занятие.

«Для многих ребят такой урок - прекрасная возможность определиться с выбором изучаемого иностранного языка и преодолеть барьер в изучении одного из самых сложных языков в мире», - отметил муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

«Лидер» представляет из себя школу полного дня. В расписании есть не только академические, но и индустриальные дисциплины.

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Школы Химки Образование
19 июня 2024, 14:58
Число компаний в секторе МСП Подмосковья увеличилось на 20% за 5 лет
Unsplash
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Свыше 1,9 миллиона жителей Московской области трудоустроены в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП). К концу 2024 года ожидается, что этот показатель преодолеет отметку в два миллиона человек.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что с 2019 года количество занятых в секторе МСП увеличилось на 47%. Это очень хорошие показатели динамики.

За период с 2019 по 2023 год количество компаний в секторе МСП выросло на 20%, достигнув почти 440 тысяч субъектов к началу 2024 года.

Кроме того, в Подмосковье увеличилось и количество самозанятых граждан в 8,9 раз и на начало текущего года достигло более 650 тысяч.

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Инвестиции Промышленность
19 июня 2024, 14:56
Фестиваль науки и искусств «Менделеев» пройдет в Клину 22 июня
Музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока
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Фестиваль науки и искусств «Менделеев» пройдет в усадьбе Боблово в Клину 22 июня. На нем пройдут лекции и доклады от ученых и преподавателей естественно-научных вузов страны, а также сотрудников музеев.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, на фестиваль пригласили школьников, студентов, их родителей и педагогов. Для них проведут викторины, экскурсии и театральную постановку «Барышня-крестьянка».

В завершение праздника на территории откроют новую экотропу «Бобловский парк».

Подробнее о программе можно узнать по ссылке.

«В усадьбу Боблово Менделеев приезжал каждое лето вместе с семьей. При этом ученый именно здесь ставил свои сельскохозяйственные эксперименты, а также создал ландшафтный парк, куда завез экзотические растения. Сегодня в музее хранятся личные вещи Д. И. Менделеева, его семьи и коллекция предметов крестьянского быта», - рассказали в ведомстве.

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Клин Ученые Фестивали
19 июня 2024, 14:25
Оформление выплат при осложнении после прививок упростили в Подмосковье
Медиасток.рф
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Список обязательных документов на выплаты при осложнениях от вакцинации сократили на портале госуслуг в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«Пациенту для оформления выплаты теперь достаточно предоставить только медицинское заключение об установлении факта поствакцинального осложнения», - прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, если заявление подают родственники пациента, потребуется согласие от всех совершеннолетних членов семьи.

Напомним, жителям Подмосковья, у которых возникли осложнения после вакцинации, полагается выплата в размере десяти тысяч рублей. Гражданам, ставшим инвалидами из-за осложнений, положены ежемесячные компенсации в размере 1,6 тысячи рублей. Помимо этого, в случае смерти пациента из-за осложнений, один из членов его семьи может получить единовременное пособие в размере 30 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что цифровизация помогла снизить количество преступлений в регионе.

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Вакцинация Госуслуги
19 июня 2024, 14:09
Подмосковные УК наладили работу оборудования в подвалах еще 300 домов
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Шум от инженерного оборудования устранили более чем в 300 жилых домах в Подмосковье. Сообщить о подобной проблеме жители могут напрямую в УК или через портал ЕДС.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, с проблемой шума из подвалов чаще всего сталкиваются жители первых этажей. При содействии инспекторов управляющие компании уже устранили более 300 таких случаев.

По словам главы ведомства Владислава Мурашова, выявить и предотвратить появление шума помогают регулярные проверки и техобслуживание оборудования.

«В случае обращения жителя по данной проблеме, управляющая компания обязана осмотреть и выявить причину шума, выполнить ремонт неисправностей оборудования, а также осуществить звукоизоляционные работы, если шум превышает нормы», - сказал он.

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Ремонтные работы

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