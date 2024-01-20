Открытый урок по художественной гимнастике провели в Щелкове
Призер всероссийских и международных соревнований Дарья Ракито провела открытый урок. Под ее руководством занимается около 70 юных спортсменок от трех до 12 лет.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.
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Тренер является кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике, призером всероссийских и международных соревнований, лауреатом премии губернатора Московской области и абсолютным чемпионом «Президентских состязаний» с 2012 по 2014 год. С каждой своей подопечной она находит не только общий язык, но и индивидуальный подход.
В прошлом году гимнастки вышли на всероссийский уровень, вступили в общество «Олимп». Впереди у спортсменок будет много соревнований, в том числе и крупных, где нужно доказать, что ты имеешь право называться лучшей. Это и чемпионат Московской области для юных гимнасток, который пройдет в апреле, и всероссийские соревнования в Калининграде.