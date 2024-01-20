Открытый урок по художественной гимнастике провели в Щелкове

В Луховицах устроили конкурс на самую оригинальную снежную бабу. Зимний праздник провели команды школьников вместе с родителями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В городском округе прошел Луховицы прошел «Парад снеговиков», так назвали конкурс на самую оригинальную снежную бабу. Участники продумывали для своих снеговиков реквизит, наряды и даже мимику.

Родители школьников также приняли участие в мероприятии. Вместе с папами и мамами ребят, снеговика слепил и глава округа Сергей Тимохин.

«Мы как команда родителей должны были подойти как-то нестандартно. Если вы видите он у нас перевернутый немного отличается от других, но честно говоря смотрю на другие команды, боюсь первое место нам не занять», - сказал глава округа Луховицы Сергей Тимохин.

При подведении итогов конкурса жюри решили наградить всех участников мероприятия. В призы команды получили ароматные пироги. После награждения все участники играли в снежки, а также перетягивали канат.