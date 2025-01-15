Открытый урок памяти советского хоккеиста Валерия Харламова прошел в Химках

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Проекты, которые вынесут на голосование по программе инициативного бюджетирование, представят жителям Химок. Показ презентаций начнется с 16 января.

Так, на базе Дома юных техников «Интеграл» планируют создать центр военно-технических видов спорта. Реализацию проекта обсудят на встрече 16 января в 19:00 по адресу: улица Лавочкина, дом № 7.

Помимо этого, на голосование представят проект по созданию детского эковелоцентра в Левобережном микрорайоне. Его основной целью станет популяризация велоспорта. Встреча и обсуждение перспективы состоятся 16 января в 14:00 по адресу: Ленинский проспект, дом № 2.

Развитие услуг по реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья планируют реализовать на базе Олимпийского центра «Планерная». Такую инициативу рассмотрят 16 января в 12:00 по адресу: микрорайон Планерная, владение № 1, Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная».

Возможность развития медицины в школах обсудят 17 января в 15:00 по адресу: улица Горшина, № 5А, и в 16:00 по адресу: улица Родионова, дом № 3, строение № 1, актовый зал.

Проголосовать за проекты инициативного бюджетирования может каждый желающий с 27 января по 9 февраля с помощью интернет-портала «Добродел».