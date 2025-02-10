10 февраля 2025, 21:25

Открытый урок о летчике-герое Иване Кожедубе прошел в лицее № 7 в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Открытый урок, посвященный легендарному советскому летчику-асу Ивану Кожедубу, провели в лицее № 7 городского округа Химки. Присутствующим рассказали о жизни и подвигах героя Великой Отечественной войны.

Иван Кожедуб - один из самых результативных летчиков-асов Великой Отечественной войны. Героизм его подвигов был отмечен множеством орденов и медалей. Помимо этого, Иван Никитович был удостоин звания Героя Советского Союза.

«Иван Кожедуб внес большой вклад в достижение Победы. Летчик не раз показывал примеры высшего мастерства и героизма, сражаясь с превосходящими силами противника и одерживая победы», - рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Открытый урок истории стал частью масштабной патриотической программы, которая реализуется в округе с начала июля и направлена на сохранение памятных событий и традиции нашей страны.

«Урок, посвященный Ивану Кожедубу, - это не просто дань памяти великому летчику, но и важная часть патриотического воспитания подрастающего поколения», - рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Химки ВОВ История
10 февраля 2025, 21:13
Каратист из Химок стал чемпионом всероссийских соревнований
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Всероссийские соревнования по карате «Кубок Петра Великого» прошли в Липецке. Игорь Арутюнян стал победителем в своей группе.

Показать свои силы приехали боле 900 каратистов из 32 регионов нашей страны. Участие в турнире приняли спортсмены разных весовых категорий в возрасте от десяти до 18 лет, а также опытные взрослые бойцы. Ранее каратисты из Химок выиграли золото и две бронзовые медали на всероссийском турнире «Большое противостояние». Ребята показали высокий уровень мастерства среди мальчиков восьми-девяти лет в абсолютной весовой категории. Помимо этого, девочки в группах 12-13 и 16-17 лет стали третьими в общем зачете. Родной округ спортсмены представили наравне с тысячей достойных каратистов.

Отметим, что развитию спорта в Химках уделяют большое внимание. Все специализированные школы и комплексы оснащены современным оборудованием для комфортных и результативных тренировок.

Спортсмены Химки
10 февраля 2025, 21:09
Жителям Химок рассказали о ключевых событиях Сталинградской битвы
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Цикл патриотических мероприятий, посвященных Дню разгрома советской армией немецко-фашистских войск при Сталинграде, провели в Химках. Так, о ключевых моментах битвы напомнили учащимся «Тридцать первой школы».

Подобный открытый урок истории организовали и в детской библиотеке № 3.

«Сталинградская битва стала одним из крупнейших сражений в ходе Великой отечественной войны и переломным этапом Второй мировой войны», - сказал лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Мероприятия провели в рамках масштабной общественной программы, которая реализуется в округе с начала июля прошлого года. Главная задача проекта: сохранить историю нашей страны.

«Любовь к Родине и готовность ее защищать - вечные ценности, которые должны передаваться из поколения в поколение», - поделился муниципальный депутат Артур Каримов.

Химки ВОВ История Патриотизм
10 февраля 2025, 21:05
Школьники из Чехова стали лауреатами регионального конкурса чтецов
пресс-служба администрации м.о. Чехов
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Юные чтецы покорили жюри на региональном конкурсе художественного слова «На берегу Лопасни». Мероприятие состоялось в музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское».

Творческие таланты продемонстрировали школьники, зачитав произведения Александра Сергеевича Пушкина. В усадьбе, где в свое время проживали потомки великого поэта, прозвучали стихи в исполнении обучающихся общеобразовательных школ и студентов средних специальных учебных заведений Чехова.

Участники поразили жюри актерским мастерством и знанием творчества драматурга. За актерское мастерство, глубокое понимание текста и выразительное чтение чтецов наградили дипломами: лауреат I степени - Семен Уланов, школа № 1; лауреат II степени - Полина Хрипунова, школа Чехов-2, Матвей Денисов, Любучанская школа; лауреат III степени - Марина Гладикова, Нерастанновская школа, Дарья Жилкина и Фёдор Гавриков гимназия № 7, Дарья Абрамова, школа № 8.

В День памяти Пушкина состоялся второй этап конкурса, первый прошел несколькими днями ранее.

Чехов Литература Александр Пушкин
10 февраля 2025, 21:01
Готовность корпуса психиатрической больницы № 2 в Чехове достигла 31%
Медиасток.рф
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Продолжается строительство детской поликлиники и нового лечебного корпуса для Московской областной психиатрической больницы № 2 продолжается в Чехове. Рабочие закончили монолитные работы по возведению здания детской поликлиники, расположенного на улице Мира.

Сейчас в учреждении ведутся кровельные работы, устройство внутренних стен, кладка наружных и внутренних стен, монтаж инженерных сетей, теплотрассы и оконных систем.

Поликлиника площадью более 8,6 тысячи квадратных метров будет рассчитана на прием 500 человек за смену. В ней расположится педиатрическое отделение, кабинеты врачей узких специальностей, отделения неотложной помощи, вакцинопрофилактики, функциональной диагностики и реабилитации и не только. Также рядом с объектом сделают парковку, детскую игровую площадку и места для отдыха.

Готовность лечебного корпуса на 420 коек в Государственном учреждении здравоохранения «Московская областная психиатрическая больница № 2 имени Яковенко составляет 31%. На строительном объекте задействованы: 28 специалистов и четыре машины техники. Выполняются работы по устройству монолитных конструкций здания.

Здравоохранение Строительство Чехов

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