Открытый урок ко дню рождения балерины Галины Улановой прошел в Химках

Имя Галины Улановой навсегда запечатлено в истории мирового балета. Ее уникальный стиль исполнения танца и техника до сих пор эталон для молодых танцовщиков.

«Хореографы самых разных стран продолжают изучать ее танцевальные записи, чтобы понять секреты ее мастерства и передать их новым поколениям артистов», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Присутствующим рассказали о творческому пути и истории жизни великой балерины, а также отметили влияние Галины Улановой на развитие балета во всем мире. Танцовщица исполняла великие партии, среди которых Жизель, Джульетта, Одетта и другие.

«Воспитание уважения к выдающимся деятелям отечественной культуры, таким как Галина Уланова, играет важную роль в формировании патриотического сознания у молодежи. Через знакомство с такими фигурами дети и подростки учатся гордиться своей страной, ее культурой и достижениями», - поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Встречу провели в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений», главная цель которой сохранение исторической памяти.