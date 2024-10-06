Открытый урок для детей о Дне Космических войск России провели в Химках

На открытии выступила муниципальный депутат Инна Монастырская, подчеркнув важность данного праздника.

«День Космических войск - это символ мощи и передовых технологий нашей страны. Он был установлен указом президента России в 2002 году в честь запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года - события, открывшего человечеству дорогу в космос», - сообщила она.

В ходе лекции спикеры Олег Латышев и Григорий Назаров рассказали о роли Космических войск России. Они объяснили, что это отдельный род войск Воздушно-космических сил, который отвечает за контроль космического пространства, предупреждение о ракетном нападении, а также запуск и управление спутниками военного и двойного назначения.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что сегодня данный вид войск играет важнейшую роль в обеспечении обороноспособности страны.

Напомним, что проект «Химки. Успех в единстве поколений» направлен на формирование активной гражданской позиции и воспитание патриотизма у жителей округа. В его рамках ежедневно проводятся разнообразные мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события, а также встречи с участниками специальной военной операции.

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