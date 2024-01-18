Открытый «Урок цифры» по основам кибербезопасности провели в школе № 27 в Мытищах

Во время открытой лекции учащимся рассказали об основных понятиях сферы кибербезопасности. Они узнали о работе популярных вредоносных программ, с помощью которых злоумышленники обманывают людей.

Открытый «Урок цифры» провел педагог и методист по цифровизации образовательного процесса Александр Степанов. Учитель утверждает, что ребят не приходится долго уговаривать для посещения цифровых уроков.

«Здесь присутствует принцип геймификации - то есть, обучения через игру. Материалы „Лаборатории Касперского“ могут быть использованы и для уроков с первоклашками и, как в этом случае, для материалов при обучении выпускников. Современные дети считаются аборигенами цифрового мира, но все равно попадают в ловушки киберпреступников», - пояснил Александр Степанов.

Учитель добавил, что первичными и главными правилами киберзащиты являются здравый смысл и критическое мышление.

«Урок был очень полезен для меня в качестве общего развития. Я давно интересуюсь сферой высоких технологий и на продвинутом уровне изучаю несколько языков программирования», - поделился один из учеников.

Директор школы № 27 Нина Данилина отметила, что учебное заведение по праву считается одним из самых цифровых на территории Московской области.

«Детей нужно научить жить в современной среде - познакомить их с правилами безопасности. „Урок цифры“ замечательно для этого подходит», - подытожила Нина Данилина.

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