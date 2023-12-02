02 декабря 2023, 22:01

Открытый турнир по самбо прошел в Кашире

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Во дворце спорта «Юбилейный» в Кашире состоялся открытый турнир по самбо. Турнир посвятили битве за Москву.

На ковер вышли спортсмены из Ногинска, Ступина, Озер, Воскресенска, Богородска и других округов. Хозяевам предстояло выйти против каждого и отстоять честь клуба и города. А сами соревнования проходят в рамках программы Zасамбо.

«Мы участвуем постоянно в этих соревнованиях, сегодня у нас, правда небольшая команда, приехали семь человек, надеюсь, что поборемся», - рассказал тренер спортшколы «Юность» в Серебряных Прудах Сергей Щиголев.

В итоге сборная Каширы завоевала первое место в общекомандном зачете. На втором и третьем - спортсмены из Озер и Богородского.

Но не только молодые борцы получили награды. Благодарственные письма вручили заслуженным тренерам Николаю Золотареву и Андрею Бикбаеву.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Кашира
02 декабря 2023, 22:14
Открытие зимнего сезона состоялось в парке Кривякино в Воскресенске
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Открытие зимнего сезона в парке Кривякино в Воскресенске стало долгожданным праздником как для жителей, так и для гостей округа. Пока взрослые согревались ароматным чаем, дети вовсю репетировали новогодние стихи для Дедушки Мороза.

«Я - Мишутка непростой, весь из шоколада. Познакомиться со мной все ребята рады. С Новым годом!» - рассказал стих житель Воскресенска Тимофей Шевченко.

«Очень здорово, что так все организовали, очень красиво. Мы часто бываем в парке, потому что живем рядом. Парк наш процветает, спасибо нашим властям», - поблагодарила местная жительница Ирина Путенкова.

Хорошее настроение помогло гостям праздника зажечь новогоднюю елку и встретить главного зимнего волшебника.

«А вы помните, кому Дед Мороз приносит подарки и исполняет желания? Кто себя хорошо ведет, кто слушается маму и папу. Поэтому пишем письма и ведем себя, как хорошие, добрые ребятки», - посоветовала замглавы округа Елена Овсянкина.

Желающих сфотографироваться с Дедом Морозом и написать ему письмо в этот вечер было очень много. В резиденцию доброго волшебника шли целыми семьями, ведь верить в чудо хочется в независимости от возраста. Для тех, кто не хотел ждать праздников и готов был порадовать себя и своих близких подарком уже сейчас, работала новогодняя ярмарка.

Зажигательные песни в исполнении артистов коллектива «Ретро » не давали никому замерзнуть. А одним из одним из самых зрелищных моментов праздника стало огненное шоу в исполнении гостей из Коломны.

Первый день зимы запомнится всем, кто не поленился прийти в этот вечер в парк Кривякино и встретить зиму в большой компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Воскресенск
02 декабря 2023, 22:08
Открытый кубок КВН главы города разыграли в Жуковском
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Уже 10-й открытый кубок КВН на призы главы округа прошел в Жуковском. Кроме местных команд в наукограде выступили веселые и находчивые из Москвы и Богородского округа. Игру поделили на два блока. В большом на сцену выходили уже матерые квнщики, в малом — начинающие, дерзкие и голодные до побед коллективы.

«Замечательный вечер. Я думаю, все, кто сегодня пришел на кубок КВН, с хорошим настроением покидают наш ДК», - сообщил глава муниципалитета Юрий Прохоров.

Выступления оценивало компетентное жюри. В итоге победителем среди новичков стала команда «Футурина» молодежного центра «Дружба», среди профи - сборная Богородского округа «Третье Дыхание».

Самый главный кубок получила команда «Мастер Муси» из Российского экономического университета имени Плеханова.

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Жуковский
02 декабря 2023, 21:55
Дмитров стал первым по производству картофеля городским округом в Подмосковье
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Дмитровский городской округ занял первое место в Московской области по производству картофеля и овощей. Валовый сбор картофеля в этом году превысил 107% от плана, а сбор овощных культур выполнили на 100%. В округе работает одно из крупнейший предприятий агропромышленного комплекса региона «Дмитровские овощи».

Овощи в Дмитрове выращивают на площади в 29 тысяч гектаров.

«Предприятие занимается полным циклом работ - выращиванием, переработкой, хранением, поставкой продукции в точки продаж. После уборки полей агроходинг устраивает традиционный „Праздник урожая“», - рассказал глава округа Илья Поночевный.

На мероприятии сотрудники, показавшие лучшие результаты, получили денежные сертификаты, ценные подарки, а всем вручили благодарности.

Министерство сельского хозяйство региона отметило главного инженера фирмы «Бунятино» Владимира Кириллова. В компании он работает уже 22 года.

Большое внимание на предприятии уделяют молодым кадрам. Компания сотрудничает с несколькими учебными заведениями. Студенты уже со второго курса могут проходить практику.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Дмитров
02 декабря 2023, 20:48
Метель и сильный ветер спрогнозировали в Подмосковье в воскресенье
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В Москве и Подмосковье все воскресенье, 3 декабря, ожидается сильный снегопад. Местами пройдет метель, а порывы ветра достигнут скорости 16 метров в секунду, на дорогах будет гололедица. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Ведомство попросило водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Если же ее не удалось отложить, то за рулем не нужно отвлекаться на телефон и быть предельно внимательным на поворотах, мостах и эстакадах и в зонах пешеходных переходов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Снегопад

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