Открытый турнир по настольному теннису пройдет в Химках 26 января

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Перед началом состязаний спортсмены прослушают познавательную лекцию о возникновении, развитии и мировом значении Олимпийских игр и российских чемпионах. Встреча состоится 26 января в 11:30 по адресу: улица Гаражная, дом № 4А. Победители турнира получат памятные призы и награды.

«Такие мероприятия помогают сохранять спортивные традиции и укреплять у разных поколений чувство гордости за свою страну», - отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Напомним, что в Химках особое внимание уделяют развитию массового спорта и патриотическому воспитанию молодежи. Так, в округе ежедневно организуют тематические лекции, кинопоказы, эстафеты, турниры и многое другое.