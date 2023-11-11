Открытый турнир по киле прошел в Раменском

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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Сразиться в русской народной игре в городской округ Раменский приехали семь команд из Подмосковья, Владимира и Москвы. Одновременно на поле могут находиться по пять человек от каждой команды. Задача как в регби - забежать или запрыгнуть с мячом в руках в зачетную зону соперника.

Президент ОФСОО «Федерация килы России» Дмитрий Черняк рассказал, что игра связана с русскими традициями.

«Кила - это игра, связанная с русской традицией. Важно чтобы дети через такую ненавязчивую игровую форму прикасались, постигали русские духовно-нравственные основы», - подчеркнул Дмитрий Черняк.

Кила была популярной командной игрой на Руси в XVII–XIX веках, но в какой-то момент оказалась забыта. Возрождением самобытной игры в Раменском занялись в 2014 году.

Бронзовым призером турнира в этот раз стала команда «Волонтеры» из Раменского, на втором месте спортсмены из Жуковского, главный приз завоевали хозяева поля - сборная «Дружба» из поселка Быково.