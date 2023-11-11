11 ноября 2023, 15:38

Открытый турнир по киле прошел в Раменском

Телеканал «360»
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Открытый турнир по киле прошел в Раменском городском округе. Игра представляет собой смесь регби, борьбы и футбола. Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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Сразиться в русской народной игре в городской округ Раменский приехали семь команд из Подмосковья, Владимира и Москвы. Одновременно на поле могут находиться по пять человек от каждой команды. Задача как в регби - забежать или запрыгнуть с мячом в руках в зачетную зону соперника.

Президент ОФСОО «Федерация килы России» Дмитрий Черняк рассказал, что игра связана с русскими традициями.

«Кила - это игра, связанная с русской традицией. Важно чтобы дети через такую ненавязчивую игровую форму прикасались, постигали русские духовно-нравственные основы», - подчеркнул Дмитрий Черняк.

Кила была популярной командной игрой на Руси в XVII–XIX веках, но в какой-то момент оказалась забыта. Возрождением самобытной игры в Раменском занялись в 2014 году.

Бронзовым призером турнира в этот раз стала команда «Волонтеры» из Раменского, на втором месте спортсмены из Жуковского, главный приз завоевали хозяева поля - сборная «Дружба» из поселка Быково.

Раменское
11 ноября 2023, 14:53
Свыше 150 первоклассников посвятили в лицеисты в Шатуре
Телеканал «360»
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Более 150 учащихся первых классов посвятили в лицеисты в Шатуре. Все дети — воспитанные, любознательные и образованные ученики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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Лицей в Шатуре открылся в 1992 году. Тогда в нем было всего шесть классов. В 2023 году в эксплуатацию сдали новый корпус с говорящим названием «Перспектива». Теперь в учреждении обучаются почти 180 человек из первых классов.

Директор МБОУ «Лицей г. о. Шатура» Александр Кошелев рассказал о процессе взаимодействия с детьми.

«К нам приходят обычные дети, но мы делаем так, чтобы в конце они показали, что они настоящие лицеисты. Ну и в процессе добивались результатов и не только оценками, но и еще творческими способностями нас поражали», - подчеркнул Александр Кошелев.

Отметим, что потенциал для развития творческих способностей в Лицее действительно есть. Здесь работает хор, театральная студия, туристический клуб, есть отряд Юнармии и секция карате. Что касается учебы, то в образовательном учреждении углубленно изучают математику и физику. При этом информатику в Лицее начинают преподавать с пятого класса. В седьмом классе ученики уже программируют.

То, что лицеист - звучит гордо, подтверждают выпускники. Половина из них - студенты ВУЗов, которые входят в рейтинг ста лучших. А еще Лицей занимает первое место в городском округе по количеству победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

Школьники Шатура
11 ноября 2023, 14:35
Футболисты «Леон Сатурна» из Раменского высадили деревья в городском парке
Unsplash
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Спортсмены футбольного клуба «Леон Сатура» из Раменского вместе с болельщиками и представителями администрации высадили аллею в городском парке. Любимое место отдыха горожан теперь украшают ели.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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В преддверии Дня народного единства среди жителей прошел конкурс на лучшее пожелание спортсменам. Теплые слова победителей в адрес футболистов разместили на табличках и установили у каждого молодого дерева.

Глава Раменского городского округа Николай Ханин подчеркнул, что местных жителей объединяет спорт.

«Нас всех объединяет спорт, нас всех объединяет наш футбольный клуб. Футбольный клуб основан в 1946 году и, я уверен, что многие взрослые и нынешние мальчишки все с удовольствием приходят на стадион и поддерживают нашу команду. Команда объединяет нас», - указал Николай Ханин.

Поддержка болельщиков «Леон Сатурну» понадобилась 5 ноября, когда состоялся матч между командой из Раменского и футболистами «Пересвета» из Домодедово. «Леон Сатурн» один из лидеров подгруппы. После открытия счета раменские футболистысразу получили преимущество. Два победных гола команде принес нападающий Дмитрий Мичуренков, еще один мяч точно в ворота отправил защитник Алексей Сухарев. Матч завершился со счетом 3:1.

Следующая игра состоится 12 ноября. «Леон Сатурн» встретится с командой «Композит» из Павловского Посада. Игра пройдет на стадионе «Знамя» в Ногинске.

Спортсмены Раменское Экология
11 ноября 2023, 14:16
«Ничего героического не совершил». Спасший женщину при обрушении моста в Подольске встретился с врио главы округа
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Исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов встретился с водителем грузовика Василием Бурлаковым, который спас пострадавшую во время обрушения моста через Пахру женщину. Об этом политик сообщил в Telegram-канале.

Бурлаков ехал за рулем бетономешалки вслед за авто женщины. После того, как впереди стоящая машина упала вместе с бетонными блоками в реку, мужчина сразу же бросился на помощь.

Сам водитель грузовика заявил, что у него не было времени на рассуждения.

«Действовать надо было быстро. Считаю, что ничего героического я не совершил. Наверное, так поступил бы каждый», - сказал Василий.

Артамонов выразил уверенность, что поступок Бурлакова послужит примером для многих россиян.

«Горжусь, что рядом с нами живет такой достойный человек!» - подчеркнул врио главы Подольска.

Подольск
11 ноября 2023, 14:10
Выездная администрация обсудила вопросы благоустройства с жителями села Атепцево в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
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Выездная администрация — обычная практика для главы Наро-Фоминского городского округа и его заместителей. Очередной прием состоялся в сельском поселении Атепцево Нарофоминского городского округа.

Задать свои вопросы представителям администрации округа пришли жители сел Атепцево, Каменское, деревни Елагино и поселка Новая Ольховка. Начальник Территориального управления Атепцево Ирина Волышина рассказала, что такой формат очень удобен для граждан.

«Это очень удобно для людей. Люди могут прийти рядом с домом, поговорить с главой или замами, обозначить свои проблемы. Есть вопросы разного характера, в том числе и социального. Из села Каменское пришли люди по вопросу отсутствия сотрудника в почтовом отделении», - рассказала Ирина Волышина.

На таких встречах неважных вопросов нет. И отсутствие сотрудника на почте - проблема для пожилых людей, многие из которых не пользуются онлайн-сервисами, и не могут сами оплатить коммунальные услуги или налоги. Жителям Каменского пообещали найти почтальона.

«Год назад обращалась жительница левобережья об освещении пешеходного моста. Сегодня она пришла с благодарностью. Установили две дополнительные опоры, повесили фонари и мост освещен», - поделилась Ирина Волышина.

Подавляющая часть обращений касалась благоустройства территорий, текущего и планового ремонта жилого фонда, строительства новых объектов и медицинской доступности.

Заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова рассказал об обращениях местных жителей, связанных с оказанием медицинских услуг.

«Было обращение по проведению диспансеризации в нашей областной больнице. Жители задавали вопросы, каким образом сейчас можно сделать маммографию. У нас есть небольшие проблемы с тем, что маммографом не работает в филиале Наро-Фоминска, но есть работающий аппарат в Селятино. И у нас есть возможность доставки наших жителей», - рассказала Наталья Трофимова.

Отметим, что в округе многие являются активными участниками областной программы «Активное долголетие», но в селах не всегда удается донести до людей, какие возможности у них есть.

«И эти вопросы в рамках программы будем решать. И еще хочу призвать жителей Атепцево более активно записываться в любые секции по \"Активному долголетию\"», - подытожила Наталья Трофимова Выездная администрация зафиксировала все обращения, они будут проработаны в кратчайшие сроки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Благоустройство

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