Открытый турнир по киле прошел в Раменском
Открытый турнир по киле прошел в Раменском городском округе. Игра представляет собой смесь регби, борьбы и футбола. Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.
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Сразиться в русской народной игре в городской округ Раменский приехали семь команд из Подмосковья, Владимира и Москвы. Одновременно на поле могут находиться по пять человек от каждой команды. Задача как в регби - забежать или запрыгнуть с мячом в руках в зачетную зону соперника.
Президент ОФСОО «Федерация килы России» Дмитрий Черняк рассказал, что игра связана с русскими традициями.
«Кила - это игра, связанная с русской традицией. Важно чтобы дети через такую ненавязчивую игровую форму прикасались, постигали русские духовно-нравственные основы», - подчеркнул Дмитрий Черняк.
Кила была популярной командной игрой на Руси в XVII–XIX веках, но в какой-то момент оказалась забыта. Возрождением самобытной игры в Раменском занялись в 2014 году.
Бронзовым призером турнира в этот раз стала команда «Волонтеры» из Раменского, на втором месте спортсмены из Жуковского, главный приз завоевали хозяева поля - сборная «Дружба» из поселка Быково.