Открытый новогодний турнир по настольному теннису прошел в Мытищах

Соревнования имеют долгую историю, и даже сами организаторы не могут назвать точной даты создания. Они уверенны, что турниру исполнилось больше 10 лет.

Каждый раз спортсмены с интересом участвуют в турнире. В этом году в нем состязались более 60 человек в категориях «Дети», «Юноши», «Взрослые» и «Ветераны».

Игра в настольный теннис требует внимания, скорости реакции и концентрации. Поэтому участники проверяют свои силы и получают новый опыт.

За победу боролись не только теннисисты из Мытищ, но и из соседних округов. Победители и призеры получили грамоты и медали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.