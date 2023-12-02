Открытый кубок КВН главы города разыграли в Жуковском

Открытие зимнего сезона в парке Кривякино в Воскресенске стало долгожданным праздником как для жителей, так и для гостей округа. Пока взрослые согревались ароматным чаем, дети вовсю репетировали новогодние стихи для Дедушки Мороза.

«Я - Мишутка непростой, весь из шоколада. Познакомиться со мной все ребята рады. С Новым годом!» - рассказал стих житель Воскресенска Тимофей Шевченко.

«Очень здорово, что так все организовали, очень красиво. Мы часто бываем в парке, потому что живем рядом. Парк наш процветает, спасибо нашим властям», - поблагодарила местная жительница Ирина Путенкова.

Хорошее настроение помогло гостям праздника зажечь новогоднюю елку и встретить главного зимнего волшебника.

«А вы помните, кому Дед Мороз приносит подарки и исполняет желания? Кто себя хорошо ведет, кто слушается маму и папу. Поэтому пишем письма и ведем себя, как хорошие, добрые ребятки», - посоветовала замглавы округа Елена Овсянкина.

Желающих сфотографироваться с Дедом Морозом и написать ему письмо в этот вечер было очень много. В резиденцию доброго волшебника шли целыми семьями, ведь верить в чудо хочется в независимости от возраста. Для тех, кто не хотел ждать праздников и готов был порадовать себя и своих близких подарком уже сейчас, работала новогодняя ярмарка.

Зажигательные песни в исполнении артистов коллектива «Ретро » не давали никому замерзнуть. А одним из одним из самых зрелищных моментов праздника стало огненное шоу в исполнении гостей из Коломны.

Первый день зимы запомнится всем, кто не поленился прийти в этот вечер в парк Кривякино и встретить зиму в большой компании.

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