Открытый кубок «АСК» по карате среди детей прошел в Пушкино

Главный тренер спортивного клуба «Хидза» Ислам Рустамов отметил, что в состязаниях участвовало 15 команд и было разыграно 52 комплекта кубков, медалей и дипломов. Он также добавил, что на спортивной арене выступило около 250 ребят в возрасте до 17 лет из разных муниципалитетов Московской области, а также из столицы России и Ярославля.

«Спасибо огромное спортсменам, организатором и судьям за участие в этом масштабном мероприятии», - подчеркнул Ислам Рустамов.

Зрители активно поддерживали участников, а сами дети выкладывались на полную катушку, не жалея ни себя, ни соперников. Опытные спортсмены выступали в качестве судей.

«Я считаю, что этот непростой вид спорта помогает детям расти здоровыми и счастливым, а также учиться выдержке и самоорганизации», - отметила заведующая филиалом ЦДК «Строитель» ДК «Современник» Наталья Жевракова.

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