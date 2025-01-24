Открытый каток в Жуковском возобновил работу

В четверг и пятницу он будет открыт с пяти часов вечера до 10 часов вечера, а в субботу - с полудня до 10 часов вечера. График работы в воскресенье опубликуют позже. Он будет зависеть от погодных условий.

На катке для жителей создали праздничную атмосферу. Здесь играет популярная музыка.

Каток находится на улице Пушкина. В этом году его открыли лишь 6 января из-за аномально теплой погоды. После он вновь приостановил работу из-за погодных условий.

Ранее мы рассказывали о том, что на этой неделе в Жуковском состоялась встреча по вопросам концепции лесопарка «Треугольный». Проектный семинар прошел в местном доме культуры. В нем поучаствовали неравнодушные жители муниципалитета.