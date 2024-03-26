Открытый каток построят в Центральном парке Лобни в 2024 году

Размеры нового катка составят 26 на 50 метров, а площадь - 1300 квадратных метров. Каждый день на ледовой площадке будут проводить несколько бесплатных сеансов катания.

«Поддерживать нужную температуру льда будет холодильная установка. Для всех посетителей катка будет организован прокат коньков и теплая раздевалка», - рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Летом на новой площадке будут проводить спортивные мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расчистке еще 27 водоемов в этом году. Из них 14 включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

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