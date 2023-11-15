Открытый чемпионат мира по грэпплингу пройдет в Красногорске

Новую экскурсию «Пряничный трамвай» запустят в Коломне с 18 ноября

Тематический маршрут «Пряничный трамвай» запустят в Коломне с 18 ноября. Во время поездки пассажиры смогут узнать историю пряничного промысла в России и собрать новогоднюю посылку.

Пассажиры трамвая узнают, чем отличаются коломенские пряники от тульских, какие травы использовались для их изготовления. Расскажут и о том, как Иван-чай был на Руси своеобразной валютой.

Во время путешествия туристы соберут свой авторский чайный купаж. Его вместе с расписным пряником можно будет оставить себе или отправить родным и близким к Новому году. В этом поможет партнер экскурсионного проекта - «Почта России».

«Коломенский трамвай желаний» уже 10 лет работает в городе. Один из первых его маршрутов назывался «Почтовый трамвай» и был посвящен истории Коломны через развитие почтовой службы. К юбилею проекта «Почта России выпустила открытки» с изображением коломенского трамвая.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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