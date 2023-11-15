Открытый чемпионат мира по грэпплингу пройдет в Красногорске
Открытый чемпионат мира по спортивной борьбе грэпплинг версии World grappling federation пройдет в Красногорске 18 и 19 ноября. Свое мастерство продемонстрируют 800 спортсменов из 35 регионов России, а также Индии, Казахстана, Алжира и других стран.
Состязания пройдут в таких дисциплинах, как: «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» во всех возрастных категориях, включая детей и ветеранов. На ковер выйдут титулованные спортсмены, среди которых чемпионы мира и Европы.
Общий призовой фонд турнира составит 1,7 миллиона рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».