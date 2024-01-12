Открытые Абакумовские чтения пройдут в Коломне 16 января

На конференции обсудят современный музей в провинции и его роль в культурном развитии городского округа. Специалисты расскажут о творческом наследии, которое хранится в коллекциях таких музеев, и о новых форматах работы с посетителями.

Отдельным блоком значится обсуждение актуальных проблем музейного дела. Работники смогут обменяться опытом и знаниями, представить результаты исследовательской деятельности и определить перспективы дальнейшего развития.

Начало программы в 12:00. Подробности о мероприятии можно узнать на сайте галереи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».