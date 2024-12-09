09 декабря 2024, 15:15

Открытое первенство по кикбоксингу прошло в Мытищах

Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Традиционный турнир проводится в городском округе уже в девятый раз. Соревнования собрали сильнейших спортсменов не только из Мытищ, но и из других городов России.

На ринг и татами выходили мастера единоборств из Подмосковья, Москвы и Курской области. Всего в турнире участвовало более 300 человек.

Это первенство дает возможность самым юным спортсменам получить первый серьезный соревновательный опыт. Схватки кикбоксеров судили профессионалы высокого уровня, среди которых победители мировых первенств и действующие чемпионы России, начинавшие свою спортивную карьеру на ринге в Мытищах.

Организаторы уверены, что следующий турнир, который станет юбилейным, будет настоящим праздником спорта для мальчиков и девочек младшего возраста, занимающихся кикбоксингом.

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Спортсмены Мытищи
09 декабря 2024, 15:45
Гимназия «Логос» в Дмитрове отметила 32-летие
Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
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Дмитровская гимназия «Логос» основана в 1992 году, однако ее история началась намного раньше — с открытия женской прогимназии в 1876 году. Ученики и преподаватели с нетерпением ждут этого особенного дня, чтобы провести традиционное посвящение в гимназисты.

Дмитровская гимназия «Логос» основана в 1992 году, однако ее история началась намного раньше - с открытия женской прогимназии в 1876 году. Ученики и преподаватели с нетерпением ждут этого особенного дня, чтобы провести традиционное посвящение в гимназисты.

В гимназии работают 26 педагогов высшей квалификационной категории. Они обучают 306 детей с 1 по 11 класс. Более 10 лет «Логос» входит в топ-10 лучших школ Подмосковья, а по итогам 2023-2024 учебного года вошла в топ-20 лидеров областного олимпиадного движения.

«Гимназия „Логос“ - это гордость и флагман образования Дмитровского округа. Здесь передовые технологии и высокопрофессиональные педагоги создают условия для всестороннего развития учеников», - отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин.

В День рождения образовательного учреждения старшеклассников традиционно посвящают в гимназисты - этап взросления учащихся. Подготовка к этому событию начинается задолго до праздника: ученики готовят творческие номера, создают плакаты и рисунки.

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Дмитров
09 декабря 2024, 15:25
Подмосковные врачи получили 230 участков по льготной программе с января
Фото Минимущества
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Свыше 2,3 тысячи медиков получили земельные участки в Подмосковье по льготной программе. Из них 230 воспользовались мерой поддержки с начала 2024 года.

Как рассказали в подмосковном Минимуществе, всего с начала действия программы земельные участки в безвозмездное пользование предоставили 2398 врачам. Из них 514 - в специализированных поселках для медиков.

Так, терапевт Игорь Рейтаров получил земельный участок в деревне Бутурлино в Серпухове. В сентябре этого года он зарегистрировал там свой дом. Свои сотки также получила фтизиатр Оксана Гагаркина и анестезиолог-реаниматолог Татьяна Новикова.

Получить поддержку могут медики 39 специальностей, которые работают в учреждениях здравоохранения Подмосковья не менее трех лет. Для этого нужно подать заявку в администрацию округа или через «Госуслуги».

Получить недвижимость в собственность можно через пять лет со дня предоставления в безвозмездное пользование.

Льготы Врачи
09 декабря 2024, 15:06
Детский сад построят в деревне Мисайлово
Мособлархитектура
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Детский сад построят в деревне Мисайлово в Ленинском округе. Он будет рассчитан на 350 мест.

Как рассказали в Мособлархитектуре, площадь трехэтажного здания составит 4,4 тысячи квадратных метров. Там будут заниматься 350 ребят в возрасте от двух до семи лет.

В учреждении обустроят музыкальный и спортивный залы, кабинеты врача и логопеда, а также пищеблок. На территории создадут пространства для игр и прогулок.

Здание оформят в светло-бежевом цвете. Фасады украсят светло-зеленые панели и оконные порталы с растительным орнаментом. Это позволит органично вписать постройку в городскую среду.

«Сложная композиция порталов включает в себя вставки из графитовой штукатурки, металлические откосы и светло-зеленые алюминиевые панели с растительными узорами. Благодаря выступающим откосам фасады приобретут дополнительный объем, а рисунок на панелях будет элегантно отсылать к природным мотивам», - добавили в ведомстве.

Солнечный свет будет заполнять вестибюли детского сада через витражи, а на кровле здания создадут масштабный рисунок.

Строительство Детские сады
09 декабря 2024, 14:46
Новогодний бал для детей с ОВЗ прошел в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Лобне состоялся инклюзивный новогодний бал для детей с ограниченными возможностями здоровья. Праздник, который прошел в Доме культуры «Чайка», собрал 70 участников и стал ярким событием для детей и их семей.

На мероприятии работали аниматоры, которые проводили мастер-классы и делали аквагрим. Главными героями праздника стали Дед Мороз и Снегурочка, которые поздравляли всех с наступающим Новым годом. Также прошел парад колясок, в котором принимали участие дети, передвигающиеся на колясках, что стало ярким моментом праздника.

Такой праздник стал неотъемлемой частью работы по развитию инклюзивных инициатив в Лобне. Это событие было организовано в рамках системной работы муниципалитета, который активно развивает проекты для детей с особыми потребностями. Одним из таких проектов является «Мини-футбол с особенными детьми», а также работает некоммерческая организация «Добрология», помогавшая в организации этого мероприятия.

Городской округ Лобня продолжает развивать инклюзивные инициативы, создавая условия для равных возможностей и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня

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