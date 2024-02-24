Открытие Международного фестиваля спортивных единоборств прошло в Мытищах

С приветственным словом от заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко к участникам фестиваля обратился советник министра спорта России Егор Романов, пожелавший всем спортсменам отличного настроения, яркой спортивной борьбы и удачи.

На церемонии открытия также присутствовали заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова, патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, руководители региональных и муниципальных образований Российской Федерации, спортсмены, ветераны боевых действий и участники СВО.

Кузнецова поприветствовала участников состязаний и поблагодарила организаторов фестиваля за их работу.

«С первых дней начала специальной военной операции не только бойцы, но и гуманитарная миссия началась активно во всех направлениях. Организаторы выезжают на передовую, помогают военным, везут гуманитарные грузы. Конечно, я хочу поблагодарить всех организаторов, команду фестиваля за эту великую миссию», - сказала зампред ГД.

В соревнованиях по 16 видам спорта на площадках «Арены Мытищи» выступают как взрослые, так и юные спортсмены в возрасте от 10 лет и старше.

Турнир, посвященный просветителю Японии, проводится в Подмосковье с 2011 года. За прошедшие годы в нем приняло участие более 40 тысяч спортсменов и 100 тысяч зрителей. В 2022 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла получил статус Патриаршего.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России. Он подчеркнул, что за последние пять лет удалось обновить 50 спортивных объектов.

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