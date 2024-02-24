24 февраля 2024, 22:31

Открытие Международного фестиваля спортивных единоборств прошло в Мытищах

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Торжественное открытие второго Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» прошло на «Арене Мытищи». В соревнованиях принимают участие более пяти тысяч спортсменов из восьми стран. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

С приветственным словом от заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко к участникам фестиваля обратился советник министра спорта России Егор Романов, пожелавший всем спортсменам отличного настроения, яркой спортивной борьбы и удачи.

На церемонии открытия также присутствовали заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова, патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, руководители региональных и муниципальных образований Российской Федерации, спортсмены, ветераны боевых действий и участники СВО.

Кузнецова поприветствовала участников состязаний и поблагодарила организаторов фестиваля за их работу.

«С первых дней начала специальной военной операции не только бойцы, но и гуманитарная миссия началась активно во всех направлениях. Организаторы выезжают на передовую, помогают военным, везут гуманитарные грузы. Конечно, я хочу поблагодарить всех организаторов, команду фестиваля за эту великую миссию», - сказала зампред ГД.

В соревнованиях по 16 видам спорта на площадках «Арены Мытищи» выступают как взрослые, так и юные спортсмены в возрасте от 10 лет и старше.

Турнир, посвященный просветителю Японии, проводится в Подмосковье с 2011 года. За прошедшие годы в нем приняло участие более 40 тысяч спортсменов и 100 тысяч зрителей. В 2022 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла получил статус Патриаршего.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России. Он подчеркнул, что за последние пять лет удалось обновить 50 спортивных объектов.

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Спортсмены Мытищи
24 февраля 2024, 23:17
Экскурсия и ужин в честь Казимира Малевича пройдут в Одинцовском округе 8 марта
Министерство благоустройства Московской области
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Экскурсия «При чем здесь Малевич», а также арт-ужин состоятся 8 марта в парке Одинцовского городского округа. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Все желающие смогут погрузится в атмосферу искусства на экскурсии по арт-экспозиции в кафе Малевич, а затем посетители увидят арт-объекты, отсылающими к творчеству Казимира Малевича, на выставке, открытой при поддержке Третьяковской галереи.

После прогулки для гостей приготовят вкусный ужин, на котором они смогут обсудить увиденное.

Начнется экскурсия в 16:00 и продлится час.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Одинцово Парки
24 февраля 2024, 21:05
Турнир по стрельбе из пневматической винтовки прошел в Подольске
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Турнир по стрельбе из пневматической винтовки «Меткий стрелок-2024», посвященный Дню защитника Отечества, завершился в подольском микрорайоне Климовск. Во втором этапе соревнования приняли участие более 100 человек из пяти команд.

Состязания проводились в личном зачете по стрельбе по спортивным мишеням в шести возрастных группах на дистанции 10 метров в два этапа: начальном и финальном. Подольск представляли спортивные команды «ФСК Заречье», «Комета» и «Партизаны».

«Среди подольских спортсменов в категории „Дети“ третье место заняла Мане Григорян из „Заречья“. В категории „Девочки“ третье место заняла Ольга Чеканова. В категории „Девушки“ второе место досталось Ксении Трофимовой, третье - Марине Скоробогатовой», - рассказал старший судья турнира Олег Хардыкин.

В категории «Мальчики» первое место получил Кирилл Новоселов, третье досталось Артему Озерову из «Заречья». В категории «Юноши» первое место завоевал Артем Кривцов и третье - Артем Озеров. Среди взрослых стрелков третье место занял Артем Михеев.

Победители и призеры турнира получили почетные кубки и медали. Третий турнир проведут в апреле ко Дню космонавтики, четвертый - в мае ко Дню Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Подольск
24 февраля 2024, 20:41
Второй этап XIII Международного театрального фестиваля «Поделись своими крыльями» прошел в Балашихе
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Второй этап XIII Международного фестиваля-конкурса «Театральные ассамблеи» прошел в Балашихе. В творческих соревнованиях «Поделись своими крыльями» принимали участие студенты любительских театральных студий.

В этом году на конкурс приехали ребята из Узбекистана, Вьетнама, Перу, Руанды, Нигерии и Латинской Америки.

По словам студентки из Вьетнама Ву Тхи Хоай, которая учится на филологическом факультете РУДН и мечтает стать переводчиком, ее команда участвовала в состязаниях третий раз. Они исполнили традиционный вьетнамский танец, который рассказывает о женском желании быть любимой.

«В нашем ансамбле более 20 человек. Но они студенты и сейчас учатся, поэтому сегодня в группе всего восемь девушек, они самые красивые, самые талантливые. Этот танец занимает особое место в нашей истории и культуре», - рассказала Хоай.

Первый этап конкурса прошел 9 февраля, победителям уже вручили награды.

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Театры Балашиха
24 февраля 2024, 20:29
Глава Ленинского округа Станислав Каторов встретился с волонтерами из «Пчелки Z»
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Глава Ленинского городского округа посетил волонтерскую организацию «Пчелки Z». Станиславу Каторову показали форму для бойцов СВО, которую шьют волонтеры, а также руководство организации рассказало о своей работе.

Неравнодушные жители округа активно участвуют в создании специальной одежды для участников специальной военной операции. Одежду и другие необходимые бойцам вещи волонтеры отправляют на передовую.

В честь Дня защитника Отечества сотрудники организации сделали своими руками открытки с поздравлениями и словами благодарности, которые отправили в зону СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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Волонтеры Ленинский округ

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