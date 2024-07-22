Открытая тренировка проекта «Самбо в парках» прошла в Лобне

Девушка 15 лет поступила в травматологическое отделение Мытищинской больницы с сильной болью в животе. Специалисты выявили нарушение целостности кишечника и приняли решение экстренно оперировать.

«То, с чем в итоге мы столкнулись, даже для нас стало изрядной неожиданностью. В кишечнике было немалое количество целлофана - остатки упаковочной воздушно-пузырьковой пленки, которую в народе называют „пупыркой“», - рассказал заведующий детским травматологическим отделением Владислав Смирнов.

Врачи удалили поврежденную часть тонкой кишки с последующим ее восстановлением. Операция прошла успешно, впереди курс противоспаечной терапии. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.

Врачи спросили у девушки, как упаковочная пленка с пузырьками оказалась внутри нее. Она ответила, что сильно задумалась и сгрызла материал.

Желание съесть что-то несъедобное носит в медицине специальный термин - пикацизм. Чаще всего такое случается с маленькими детьми, беременными женщинами и подростками. В кишечнике находят волосы, веревки или нитки, мел, уголь, яичную скорлупу. Причины пикацизма у детей и подростков могут быть самыми разными, от нарушений обмена веществ до расстройств аутического спектра.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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