22 июля 2024, 14:03

Открытая тренировка проекта «Самбо в парках» прошла в Лобне

Администрация г.о. Лобня
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Тренировка и мастер-класс по самбо прошли в парке Киово в Лобне. В них могли поучаствовать все желающие.

Открытое занятие состоялось в рамках проекта «Самбо в парках». Организаторами стали Федерация самбо страны и партия «Единая Россия». Поддержку в проведении оказали дирекция парков и спорткомитет администрации Лобни.

Обучение боевым искусствам будет проходить в Лобне регулярно. Так, открытые тренировки по самбо состоятся каждую субботу в 17:00 с 27 июля по 31 августа на сцене «Амфитеатра» в центральном парке культуры и отдыха. На них покажут технику, а также дадут выполнить элементы под руководством опытного тренера.

Отметим, что событие в парке Киово прошло в рамках региональной акции «Ночь в парках».

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Спортсмены Лобня Парки
22 июля 2024, 14:58
Свыше двух тысяч жителей Химок посетили фестиваль «Ночь в парке»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Фестиваль «Ночь в парке» прошел в Химках в рамках региональной акции. Свыше двух тысяч человек приняли участие в мастер-классах, дискотеках, кинопоказах и выставках.

Насыщенную развлекательную программу подготовили в парках Толстого, Величко и в «Дубках». Жители поучаствовали в мастер-классе по созданию закладки для книг «Звездное небо», поиграли в мафию и посмотрели на большом экране отечественный мультфильм «Великолепная пятерка». Также в парках работали фотозоны и ярмарки «Ночной базар». Завершила фестиваль праздничная дискотека.

«В парках Химок проводят все больше мероприятий для всей семьи. Вместе с химчанами регулярно и с удовольствием принимаю участие в различных соревнованиях, конкурсах и играх. Кроме того, в наших парках работают зоны буккроссинга», - рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Отметим, что акцию «Ночь в парке» провели в 80 зонах отдыха Подмосковья.

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Дети Химки Фестивали Парки
22 июля 2024, 14:53
Съевшего пузырчатую пленку подростка спасли в Мытищах
Пресс-служба Минздрава МО
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Девушка 15 лет поступила в травматологическое отделение Мытищинской больницы с сильной болью в животе. Специалисты выявили нарушение целостности кишечника и приняли решение экстренно оперировать.

«То, с чем в итоге мы столкнулись, даже для нас стало изрядной неожиданностью. В кишечнике было немалое количество целлофана - остатки упаковочной воздушно-пузырьковой пленки, которую в народе называют „пупыркой“», - рассказал заведующий детским травматологическим отделением Владислав Смирнов.

Врачи удалили поврежденную часть тонкой кишки с последующим ее восстановлением. Операция прошла успешно, впереди курс противоспаечной терапии. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.

Врачи спросили у девушки, как упаковочная пленка с пузырьками оказалась внутри нее. Она ответила, что сильно задумалась и сгрызла материал.

Желание съесть что-то несъедобное носит в медицине специальный термин - пикацизм. Чаще всего такое случается с маленькими детьми, беременными женщинами и подростками. В кишечнике находят волосы, веревки или нитки, мел, уголь, яичную скорлупу. Причины пикацизма у детей и подростков могут быть самыми разными, от нарушений обмена веществ до расстройств аутического спектра.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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Больницы Мытищи
22 июля 2024, 14:49
Жителей Подмосковья пригласили участвовать в премии «Время молодых»
Unsplash
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Новый сезон Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» стартовал 29 июня. Жители Московской области могут присоединиться к проекту, отправив заявку по ссылке.

Премия направлена на общественное признание достижений молодых людей и лидеров сферы молодежной политики. Она включает в себя Всероссийский конкурс профессионального мастерства, номинацию «Вклад в молодость» для физических и юридических лиц, внесших вклад в развитие отрасли, а также специальную номинацию «Молодежная столица России».

Напомним, в прошлом году участниками премии стали свыше 2,5 тысячи сотрудников отрасли и более 1,2 миллиона человек поучаствовали в народном голосовании за города-претенденты на статус «Молодежная столица России».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь
22 июля 2024, 14:47
Безопасность аттракционов проверили в парке «Елочки» в Домодедове
РИАМО
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Инспекторы гостехнадзора проверили безопасности арттракционов в парке «Елочки» в Домодедове. Они осмотрели колесо обозрения, батуты и карусели, и не выявили нарушений.

Как рассказал замглавы Минэкологии Подмосковья Вадим Воронцов, ранее в парке также не выявляли нарушений, поэтому владельцам аттракционов порекомендовали равняться на коллег из Домодедова.

«С нашей стороны мы делаем все необходимое для исключения несчастных случаев. Сотрудниками управления гостехнадзора еженедельно проводятся вебинары по порядку государственной регистрации аттракционов и осуществлению регионального государственного надзора», - отметил он.

Всего в Подмосковье работают 663 аттракциона. Их безопасность регулярно проверяют сотрудники ведомства. Больше всего таких средств расположено в парках культуры и отдыха, это 377 конструкции.

Проверки проводят круглый год. Зимой инспекторы следят за безопасностью ледяных горок и тюбинговых трасс. С нарушителями выписывают предостережения и проводят с ними разъяснительные беседы. С начала года к ответственности привлекли четырех предпринимателей, одно юридическое и два должностных лица. Общая сумма штрафов составила 135 тысяч рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Город Домодедово

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