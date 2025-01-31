Открытая тренировка по самбо прошла в Воскресенске

Спортсмены выполнили перед тренировкой разминку, продемонстрировали акробатические элементы, после чего отработали основные приемы самбо: броски и захваты. Затем состоялись спарринги, в которых могла поучаствовать все желающие.

Глава Федерации самбо Воскресенска, исполнительный секретарь отделения «Единой России» Андрей Баранов отметил, что тренировки и турниры по самбо проводят в муниципалитете регулярно. Это делается для совершенствования спортивного мастерства и популяризации этой борьбы среди молодежи.

«Самбо - это не только физическая активность, но и образ жизни, который может принести пользу молодым людям. Поэтому мы стремимся вдохновить их на занятия спортом, отвлекая от сидения за компьютером и чрезмерного использования гаджетов», - сказал Андрей Баранов.