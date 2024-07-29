Открытая тренировка по самбо прошла в парке «Сосновый Бор» в Дмитрове

Мероприятие организовали тренеры школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров». Мастер спорта Александр Бондарь провел открытый урок для воспитанников. Более 10 человек начали с разминки, затем на практике отрабатали удары, болевые приемы и броски.

«Популяризация самбо - важная задача. Все-таки это единоборство в большей степени основано на обороне, а не на атакующих действиях. Оно формирует твердый характер и стойкость, играет важную роль в физическом воспитании: развивает мышцы, гибкость, выносливость, координацию и реакцию», - отметил организатор открытой тренировки по самбо, депутат фракции «Единая Россия», мастер спорта СССР по дзюдо, заслуженный тренер России, директор школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» Андрей Савин.

Развитие спорта - приоритетное направление программы партии «Единая Россия».

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